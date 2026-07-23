屍體皮膚抗衰老　網紅大讚打完像新生兒　醫美黑科技惹爭議

南韓醫美界近日推出一隻抗衰老針劑，被外界稱為「屍體皮抗老針」的療程，主打直接使用「來自美國已故捐贈者」的人體皮膚萃取物，注射至臉部與頸部進行回春，引發全球醫美圈話題。近日更有網紅打完後大讚「膚質好到像剛出生的嬰兒」。
綜合報道，這款名為「Elravie Re2O」(意為重返20歲)的注射型水光針，由南韓生技公司(L&C Bio Co.)研發，原料始於美國已故捐贈者捐出的皮膚，經由實驗室技術徹底去除所有細胞物質，僅保留純化的「細胞外基質(ECM)」，聲稱產品含有保存完好的天然膠原蛋白、彈性蛋白與玻尿酸。首爾診所皮膚科醫師金漢森(Kim Han-saem)更指，這款注射型水光針直接給予皮膚一個「實體結構支架」，供患者自身的皮膚細胞附著生長，能達到縮小毛孔、淡化細紋與重建肌底彈性的效果。
不少南韓網紅更開箱分享用後感
單看成分已極具衝擊力，不過在醫美圈已掀起極高討論度，不少南韓網紅更已開箱分享。創作者Sara Yoon聲稱，這產品特別適合皮膚較薄、有歲月痕跡的熟齡肌。知名化妝師NamVo在TikTok分享，施打過程雖然「痛到真希望當時打了鎮靜劑」，但到了第三天看到鏡子裡的自己，瞬間覺得一切都值得了，「看起來就像個剛出生的寶寶」。
該療程尚未獲FDA官方批准
雖然使用者好評不斷，但亦有人質疑，從捐贈屍體上獲取的皮膚資源極其珍貴，原本應用於乳房重建、嚴重燒傷等救命與醫療用途，如今卻被大量挪用於純粹的「商業醫美」，恐造成醫療資源擠壓。此外，該療程目前尚未獲得美國食品藥物管理局(FDA)的官方批准，其長期安全性與維持時間仍有待更多臨床檢驗。不過，研發公司已透露計畫於2027年正式敲開美國市場。目前除了韓國外，該療程也已登陸新加坡與日本，甚至部分美國紐約的醫美中心已搶先引進。