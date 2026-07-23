屍體皮膚抗衰老　網紅大讚打完像新生兒　醫美黑科技惹爭議

南韓醫美界近日推出一隻抗衰老針劑，被外界稱為「屍體皮抗老針」的療程，主打直接使用「來自美國已故捐贈者」的人體皮膚萃取物，注射至臉部與頸部進行回春，引發全球醫美圈話題。近日更有網紅打完後大讚「膚質好到像剛出生的嬰兒」。

綜合報道，這款名為「Elravie Re2O」(意為重返20歲)的注射型水光針，由南韓生技公司(L&C Bio Co.)研發，原料始於美國已故捐贈者捐出的皮膚，經由實驗室技術徹底去除所有細胞物質，僅保留純化的「細胞外基質(ECM)」，聲稱產品含有保存完好的天然膠原蛋白、彈性蛋白與玻尿酸。首爾診所皮膚科醫師金漢森(Kim Han-saem)更指，這款注射型水光針直接給予皮膚一個「實體結構支架」，供患者自身的皮膚細胞附著生長，能達到縮小毛孔、淡化細紋與重建肌底彈性的效果。