英國第一貓受訪　聞一字即轉身走笑翻網民(有片)

英國新首相貝安德(Andy Burnham)20日正式上任，成為英國第一貓「Larry the cat」在位15年的生涯中，第7任首相。對此，《美國新聞頻道》(CNN)記者前往唐寧街10號採訪「6朝元老」Larry，對新首相有何看法，然而牠一聽到新首相「有養狗」，就即刻拒訪，似乎相當不滿這名新室友，笑翻一眾網民。
綜合報道，CNN記者Anna Stewart於20日在眾目睽睽下當街攔截「內閣辦公室首席捕鼠大臣」(Chief Mouser to the Cabinet Office) Larry進行一次簡短訪問，Anna一邊拿著小型麥高風，一邊蹲在19歲的Larry面前提問：「Larry，這是你經歷的第7位首相，請問你有甚麼看法？」Larry只是靠近聞麥高風未有開腔。Anna接著問是否會喜歡新首相貝安德，還提到：「聽說貝安德養了1隻名叫Axel的狗狗，你之後會如何跟Axel相處呢？」詎料原本如在啄磨提問的Larry，一聽到與狗有關的問題，立即轉身離去。
主播透露零食賄賂得以順利訪問
Larry就在不遠處，背對Anna坐下，Anna見狀則一本正經面向鏡頭表示：「看來牠不是很喜歡新首相家的狗」。事後Anna透露，自己之所以能順利「專訪」到這位英國政壇在位最久官員，是因為她攜帶了貓零食，並在採訪前零食「賄賂」這位政壇老手，才讓牠願意配合受訪。
這段趣味訪談畫面曝光後即爆紅，短短兩天已吸引逾405萬人次瀏覽，網民網網留言：「今年最棒的訪問」、「多麼迷人的報道」、「這訪問太珍貴了」、「Larry的意見才是最重要的」、「畢竟Larry才是真正的唐寧街主人」。Larry自2011年成為首席捕鼠大臣後，英國政局歷經多次動盪，唯有牠始終如一穩坐大臣寶座，因此英國流傳一句「流水的首相，鐵打的Larry」，顯示牠深獲人民愛戴與信任。