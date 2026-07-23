英國第一貓受訪　聞一字即轉身走笑翻網民(有片)

英國新首相貝安德(Andy Burnham)20日正式上任，成為英國第一貓「Larry the cat」在位15年的生涯中，第7任首相。對此，《美國新聞頻道》(CNN)記者前往唐寧街10號採訪「6朝元老」Larry，對新首相有何看法，然而牠一聽到新首相「有養狗」，就即刻拒訪，似乎相當不滿這名新室友，笑翻一眾網民。

綜合報道，CNN記者Anna Stewart於20日在眾目睽睽下當街攔截「內閣辦公室首席捕鼠大臣」(Chief Mouser to the Cabinet Office) Larry進行一次簡短訪問，Anna一邊拿著小型麥高風，一邊蹲在19歲的Larry面前提問：「Larry，這是你經歷的第7位首相，請問你有甚麼看法？」Larry只是靠近聞麥高風未有開腔。Anna接著問是否會喜歡新首相貝安德，還提到：「聽說貝安德養了1隻名叫Axel的狗狗，你之後會如何跟Axel相處呢？」詎料原本如在啄磨提問的Larry，一聽到與狗有關的問題，立即轉身離去。