西班牙法國意大利山火持續　3名消防員殉職數千人撤離

南歐近日遭遇猛烈熱浪與乾燥天候，西班牙、法國及意大利多地山火持續燃燒，消防人員疲於奔命。山火迫使大批人撤離家園，並造成至少3名消防員殉職，凸顯極端高溫、乾旱及強風交織下，歐洲今年山火季面臨的嚴峻挑戰。 西班牙中部瓜達拉哈拉省（Guadalajara）爆發今年規模最嚴重的山火之一，截至最新消息，火勢已燒毀超過3.2萬公頃土地，超過34條村落受到影響，約1200人被迫撤離。當局出動超過200名消防員及空中、地面救援力量全力撲火，部分地區的火勢目前已有所緩解，但高溫與乾燥環境仍使復燃風險居高不下。

西班牙超過10萬公頃土地被燒毀 西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示，今年截至目前，全國已有超過10萬公頃土地遭山火焚毀，面積已接近過去10年的年平均水平。氣象條件方面，部分地區氣溫突破攝氏40度，加上乾燥雷暴及來自撒哈拉沙漠的沙塵，使山火風險進一步升高。

法國同樣受到山火影響。西南部吉倫特省（Gironde）及南部瓦爾省（Var）均有大規模火災發生，其中吉倫特省的火勢造成2名消防員殉職，數千公頃土地遭焚毀，部分居民緊急撤離。法國今年截至目前已有約4.4萬公頃土地遭山火破壞，遠高於往年平均水平。 意大利西西里島同樣出現山火災情。當地正面臨高溫、乾燥及強風等多重因素，部分內陸地區氣溫一度超過攝氏40度，消防與緊急救援單位持續投入滅火工作。整個地中海沿岸多國目前均處於高度山火警戒狀態，希臘、塞浦路斯等受到極端高溫影響。

氣候變化提高大規模山火機率 氣候專家指出，歐洲近年山火季節愈來愈長，極端高溫、降雨減少與乾旱讓植被更加乾燥，形成易燃環境。科學界普遍認為，氣候變化正在增加熱浪、乾旱及極端天氣事件的發生頻率，進而提高大規模山火的機率。 隨著新一波熱浪可能再次襲擊南歐，西班牙與法國當局警告，未來數日山火風險仍可能維持在「非常高」甚至「極端」等級。消防部門持續部署地面部隊與滅火飛機，當局也呼籲民眾避免進行可能引發火災的戶外活動，並密切關注撤離指示，以防火勢快速蔓延。

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🔴 FRANCE : MASSIVE WILDFIRE CONTINUES IN VAR , IN THE MUNICIPALITIES OF TARADEAU AND LES ARCS 💔



The flames have already burned through 200 hectares of vegetation. Ten homes have been completely destroyed.#Wildfires #Incendie #Incendio pic.twitter.com/9JmYVCoDhu — LW World News (@LW_WorldNews) July 20, 2026