流浪貓天生有28隻腳趾　獲健力士紀錄認證(有片)

美國密芝根州一隻貓咪，因為天生擁有28隻腳趾，追平了健力士世界紀錄上最多腳趾貓的紀錄，而成為全球腳趾最多的貓咪之一，和一般貓咪擁有18隻腳趾相比，整整多出10隻。
綜合報道，現年10個月大的多趾貓「Toby」，居住在美國密西根州蘭辛市(Lansing)，原本是流浪貓的牠2025年被飼主Delaney Henderson收養。Delaney當初只是想幫家中另外一隻救援貓Connie找個伴，結果第一次看到Toby的腳掌時就發現到很不尋常。Delaney說：「我第一次看到牠的腳掌時，簡直不敢相信自己的眼睛」，因為家中所養的貓康妮也是多趾貓，所以她原本以為Toby也只是多了幾隻腳趾，沒想到遠超過她的想像。
飼主：除了修甲時間較長 Toby與一般貓咪無異
根據健力士世界紀錄認證，Toby共有28根腳趾，追平了健力士世界紀錄上最多腳趾貓的紀錄，亦即是由加拿大小貓Jake於2002年創下的紀錄，牠們獲得比一般貓咪多出10隻腳趾。雖然Toby擁有28根腳趾，但完全沒有影響到健康與生活，除了修甲時需要更多時間之外，其他與一般貓咪沒有任何不同。Delaney表示，Toby剛來到家中時有些害羞，如今已成長為一隻充滿活力、興奮小貓咪，時常會把家具當成跳板，飛撲到許多東西上，當有人打開零食櫃時就會興奮喵喵叫，同時也很喜歡抱抱，一碰到牠就會發出呼嚕聲，「牠真的是一隻非常特別又可愛的小貓，我們很幸運能把牠帶回家」。