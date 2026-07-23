流浪貓天生有28隻腳趾　獲健力士紀錄認證(有片)

美國密芝根州一隻貓咪，因為天生擁有28隻腳趾，追平了健力士世界紀錄上最多腳趾貓的紀錄，而成為全球腳趾最多的貓咪之一，和一般貓咪擁有18隻腳趾相比，整整多出10隻。

綜合報道，現年10個月大的多趾貓「Toby」，居住在美國密西根州蘭辛市(Lansing)，原本是流浪貓的牠2025年被飼主Delaney Henderson收養。Delaney當初只是想幫家中另外一隻救援貓Connie找個伴，結果第一次看到Toby的腳掌時就發現到很不尋常。Delaney說：「我第一次看到牠的腳掌時，簡直不敢相信自己的眼睛」，因為家中所養的貓康妮也是多趾貓，所以她原本以為Toby也只是多了幾隻腳趾，沒想到遠超過她的想像。