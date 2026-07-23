墨西哥再傳有政治人物遭槍殺，莫雷洛斯州特莫阿克（Temoac）市長Valentin Lavin7月22日遭人開槍殺害，遺體被發現於市政廳內。令人震驚的是，Lavin今年1月曾被暗殺，卻在任內再次遭到襲擊身亡，案件也再次凸顯墨西哥地方官員長期面臨的暴力威脅。

Lavin在特莫阿克市政府辦公設施內遭槍擊，警方與鑑識人員在市政廳發現他的遺體。莫雷洛斯州檢察機關表示，已展開調查，並啟動搜捕行動，追查涉案疑犯及犯案動機。截至目前，尚未有人被捕。

Lavin隸屬墨西哥綠色生態黨，政治立場與總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）領導的執政陣營關係密切。當地媒體報道，他今年1月便曾遇襲，今次未能逃過第二劫。特莫阿克位於莫雷洛斯州，距離首都墨西哥城不遠，該地區長期受到多個販毒集團及有組織犯罪勢力活動影響。