南韓客機「尿袋」起火 機艙煙霧瀰漫乘客陷恐慌(有片)

南韓廉航德威航空(T'way Air)一架客機日前上演九霄驚魂。航班從仁川機場飛往菲律賓長灘島，豈料起飛不久後，一名乘客的俗稱「尿袋」外置充電器起火，機艙內煙霧瀰漫，有乘客掩鼻，也有人驚恐離開座位，頓時一遍混亂。

南韓客機尿袋起火｜機上載有172人

據悉，事發在周一早上8時50分左右，片段所見一名空姐急忙從另一端走往起火之處，有乘客牽手似乎是互相安慰。尿袋火勢熄滅後，可見通道地下一處被燒過的痕跡，以及燒毀變成黑碳的尿袋。報道指，機上載有172名乘客和機組人員，一名乘客攜帶的尿袋起火，空中服務員立即用滅火器向火源噴射，隨後以水浸方法處理，控制了火勢。

德威航空表示，該航班於當地時間周一正午照原定計劃抵達長灘島卡里博機場，沒有人受傷。該公司從去年2月起規定，禁止將尿袋存放在機艙行李架上，要求乘客必須隨身攜帶。這是因為若存放在行李架上，初期難以察覺煙霧或火災的發生。