北海道十勝岳22年來首次噴發 當局維持2級警戒及火山口周邊管制 籲注意大型噴石

日本北海道知名景點十勝岳周三(22日)小規模噴發，是自2004年以來相隔22年首度觀測到噴發。札幌氣象台表示，維持噴發警戒2級並實施周邊管制，呼籲民眾在距離火山口1.5公里範圍內須注意可能有大型火山石落下，切勿進入危險區域。
日本放送協會(NHK)、北海道放送等報道，札幌氣象台表示，周三當地上午11時7分左右，十勝岳的62-2火山口噴出約200米高的黑色火山灰煙柱，並觀測到45秒火山性微動，確認發生一次極小規模的火山噴發。
因天氣欠佳、雲層覆蓋，從距離火山口約3公里的知名景點「望岳台」無法看見噴煙。遊客得知十勝岳火山噴發，紛表驚訝。
今年3月以來，十勝岳的火山活動持續活躍。6月18日因火山氣體排放量創下自2006年開始觀測以來最高紀錄，加上火山活動增強，札幌氣象台將噴發警戒級別提升至2級，實施火山口周邊管制。
氣象台表示，周三這次屬於極小規模噴發，但未來仍有可能發生同等規模的噴發，因此維持噴發警戒等級2，呼籲民眾不要進入火山口周邊危險區域。
十勝岳附近的白金溫泉並沒受到噴發影響。有酒店負責人指，酒店運作一切正常，希望火山活動不要擴大。
北海道有31座活火山，十勝岳海拔2,077米，位於北海道中部，是日本氣象廳24小時監測的9座北海道「常時觀測火山」之一。
資料顯示，十勝岳約每20至30年會出現一次較明顯的噴發，其中1926年的大爆發造成山崩，引發融雪型泥石流，導致144人死亡或失蹤；1962年爆發造成5人死亡或失蹤；1988年至1989年間，曾連續發生逾20次噴發。
十勝岳周邊擁有美瑛青池、望岳台等熱門旅遊景點，吸引大量國內外遊客。這次噴發的62-2火山口從6月起已實施周邊1.5公里範圍的管制。
札幌氣象台表示，周三這次屬於警戒等級2範圍內的噴發，目前沒有觀測到火山活動進一步活躍的跡象，因此維持噴發警戒等級2，居民及遊客毋須恐慌。