北海道十勝岳22年來首次噴發 當局維持2級警戒及火山口周邊管制 籲注意大型噴石

札幌氣象台周三上午觀測到十勝岳62-2火山口噴出約200米高火山灰煙柱，並觀測到45秒火山性微動，確認發生一次極小規模噴發。(互聯網)

日本北海道知名景點十勝岳周三(22日)小規模噴發，是自2004年以來相隔22年首度觀測到噴發。札幌氣象台表示，維持噴發警戒2級並實施周邊管制，呼籲民眾在距離火山口1.5公里範圍內須注意可能有大型火山石落下，切勿進入危險區域。

日本放送協會(NHK)、北海道放送等報道，札幌氣象台表示，周三當地上午11時7分左右，十勝岳的62-2火山口噴出約200米高的黑色火山灰煙柱，並觀測到45秒火山性微動，確認發生一次極小規模的火山噴發。

因天氣欠佳、雲層覆蓋，從距離火山口約3公里的知名景點「望岳台」無法看見噴煙。遊客得知十勝岳火山噴發，紛表驚訝。