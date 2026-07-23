國際分析｜高市早苗民望現「死亡交叉」三大關鍵因素定前景

日本多項民調近日均顯示，首相高市早苗內閣支持率持續下跌。在部分民調中，出現不支持率首次超過支持率、即被稱為「死亡交叉」的情況。日本輿論認為，高市出於政治目的強推爭議性的政策，長期忽視民生關切，引發民眾不滿，若她未能改變做法，民望恐續拾級而下。 7月公布的多項民調結果顯示，高市內閣支持率已跌破50%，創上台以來新低。日本時事通訊社民調顯示，高市內閣支持率較6月下跌5.3個百分點至49%。在全日本新聞網的調查中，其支持率下降10.9個百分點至49.2%。至於日本《每日新聞》的民調，則顯示高市內閣支持率較6月大降10個百分點至41%，不支持率則升至44%，首現「死亡交叉」。該報指，這一結果意味著高市內閣的民意基礎及輿論環境，正發生重大變化。

高市內閣民望大跌的原因主要有三。第一個是強推具爭議性的法案，引起輿論反彈。高市內閣近期推動的《皇室典範》修正案和「副首都法案」以及一系列突破戰後約束的安保政策，是其支持率下跌的導火線。 《皇室典範》修正案衝擊民意 高市於上月底召開內閣會議，批准《皇室典範》修正案並提交國會審議。該修正案保留日本天皇皇位僅可由父系男性後裔繼承的規定，即皇位只能由歷代天皇家族男性血脈傳承；同時擬准許皇室收養部分「舊宮家」男性後代（即二戰後脫離皇籍的皇族分支家族成員），藉此增加男性皇族人數，維持現行父系男性繼承制度，被批評「保守色彩過於濃厚」，跟多數日本國民接受由女性繼任天皇的民意，背道而馳。

力推大阪「副首都」定位 疑向維新會送大禮 至於高市政府在國會強推「副首都法案」，被指有鞏固執政聯盟的政治目的。該法案旨在把大阪定位為東京以外、可分擔部分國家行政及經濟功能的「副首都」，提升大阪府的地位；而這正是自民黨執政伙伴、以大阪為大本營的日本維新會多年來的「夙願」。《朝日新聞》民調顯示，不認同《皇室典範》修正案以及認為沒有必要在本屆國會推動「副首都法案」的受訪者，佔比約六成。 此外，高市內閣此前實施的多項擴軍備武政策，亦遭民意反對。高市政府放寬殺傷性武器出口，未來還可能進一步增加防衛費，甚至計劃修改「無核三原則」這一日本戰後基本政策。多項民調顯示，上述政策的反對者遠超支持者。日本國會附近幾乎每周都有大規模抗議活動，社交媒體上反對高市政府擴軍備武政策的聲量也持續提升。

抹黑短片風波 高市拒讓秘書赴國會作證 高市內閣民望下跌的第二個原因，是其消極回應政治醜聞，削弱公眾信任。日本《周刊文春》雜誌近期以郵件及錄音等證據爆料，指高市競選團隊在去年自民黨總裁選舉，以及今年眾議院選舉期間，曾製作大量攻擊抹黑對手的短片。面對相關指控，高市沒有正面回應，並拒絕在野黨要求涉事秘書到國會作證及接受議員質詢。6月下旬，高市在國會答辯中稱，會讓秘書於「近日」向國會提交陳述書。此舉被批是以陳述書代替國會答辯，可謂輕視國會。再者近一個月過去，相關材料仍未見蹤影，引發輿論廣泛批評。

物價問題上未能回應民眾關切 第三，在物價問題上未能回應民眾關切。日本央行數據顯示，6月日本企業物價指數同比上漲7.1%，創2023年3月以來新高；在納入統計範圍的23類商品中，有22類價格同比上漲。面對持續愈來愈高的生活成本，高市不僅未能兌現下調消費稅等競選承諾，反而維持擴張性的財政政策，導致日本債務規模進一步擴大，日圓不斷走弱，加劇市場對日本財政前景的擔憂。《朝日新聞》調查顯示，認同高市政府的物價政策的受訪者，不足30%。

日本法政大學教授白鳥浩指，高市內閣關注的議題，與飽受物價上漲壓力的民眾現實生活之間脫節、跟民生並多大關係。政府推進一些在民眾看來優先程度不高的政策，不僅加劇了社會分歧，也讓部分民眾認為自身核心訴求沒有得到重視。 高市內閣支持率下滑至此，已對其執政亮起紅燈。在經濟層面，日本經濟學者門倉貴史指，高市本應通過遏制日圓過度貶值，來應對物價上漲，但其政策反而加劇日圓走弱。若民眾對政府經濟政策的信心繼續降低，消費者信心恐亦隨之惡化，導致消費持續疲軟，或讓日本經濟陷入「高物價與低增長」並存的困境。

分析︰高市黨內根基不強須靠民意支撐 在政治層面，有分析認為高市在自民黨內根基不強，很大程度上須依靠高民望來維繫其黨內地位，故強行推進受爭議政策，令民眾不滿，將削弱高市執政基礎。東京大學教授牧原出指，因根基薄弱，高市只能依靠人事調整、加強同維新會的合作等來改善局面，然而相關做法有其局限性。牧原出表示，本屆國會會期快將結束，自今年年初眾議院選舉後形成的「高市一強」(即高市及其執政陣營在國會優勢明顯，在野黨難以有效制衡)的局面，或將終結。「死亡交叉」未必意味高市政治生涯告終，卻反映其施政蜜月期已結束，未來將面臨更嚴峻的民意考驗。