美參議院新法案封殺中國持股逾15%汽車公司 平治恐被美國禁售

美國參議院商務委員會周三(22日)通過一項法案，收緊禁止中國汽車進入美國市場限制，有可能導致德國車廠平治(Mercedes-Benz)汽車被禁止於美國銷售。商務委員會主席、共和黨參議員克魯茲稱，有關法案條款禁止中國實體持股超過15%的公司於美國銷售汽車，平治將受影響，該公司近20%股份由中資透過被動投資持有。他不希望平治遭受池魚之殃，指在該法案成為法例前需要修改。

議員：平治可作改變符合規定

該法案由共和黨參議員莫雷諾和民主黨參議員參議員絲拉金共同提出，目的是將前總統拜登政府實施的一項條例寫進法典。該條例禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用汽車，並採取其他措施阻止中國打進美國輕型汽車市場。莫雷諾表示，平治公司可在2030年前採取行動符合有關規定，亦可在有需要時，申請豁免持股比例要求。他強調，有關法案是防止美國工業基礎遭到絕對、全面和徹底的摧毀。