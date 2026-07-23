美參議院新法案封殺中國持股逾15%汽車公司 平治恐被美國禁售

美國參議院商務委員會周三(22日)通過一項法案，收緊禁止中國汽車進入美國市場限制，有可能導致德國車廠平治(Mercedes-Benz)汽車被禁止於美國銷售。商務委員會主席、共和黨參議員克魯茲稱，有關法案條款禁止中國實體持股超過15%的公司於美國銷售汽車，平治將受影響，該公司近20%股份由中資透過被動投資持有。他不希望平治遭受池魚之殃，指在該法案成為法例前需要修改。
議員：平治可作改變符合規定
該法案由共和黨參議員莫雷諾和民主黨參議員參議員絲拉金共同提出，目的是將前總統拜登政府實施的一項條例寫進法典。該條例禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用汽車，並採取其他措施阻止中國打進美國輕型汽車市場。莫雷諾表示，平治公司可在2030年前採取行動符合有關規定，亦可在有需要時，申請豁免持股比例要求。他強調，有關法案是防止美國工業基礎遭到絕對、全面和徹底的摧毀。
克魯茲：通用汽車藉此擠掉對手
克魯茲質疑美國通用汽車(General Motors)正推動這項法案，想將平治擠出美國市場，令旗下凱迪拉克(Cadillac)更具競爭力。他續指，議員們無意禁止平治在美國銷售。莫雷諾則指出，通用汽車計劃從2028年車型開始，將Buick Envision中型SUV車的中國生產線轉回美國；而福特也同意將中國生產的豪華品牌林肯(Lincoln)搬回美國生產。莫雷諾形容 「這是一個巨大勝利」。
通用回應稱，有關法案並非針對任何個別汽車生產商，該公司支持保護和強化美國車商製造力和全球競爭力的政策。平治稱，該公司於美國有廣泛業務，將會繼續支持保護美國國家安全的立法；平治仍會致力於確保任何立法都不會影響公司的運營。