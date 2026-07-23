美國與沙特達成核協議 報道：可提煉核武原料濃縮鈾

美國與沙特阿拉伯周三正式簽署民用核合作協議，稱為《123協議》(123 agreement)，亦引起外界關注沙特日後可發展核武。美國傳媒報道，在該框架下，美國向沙特提供核技術，沙特將有能力提煉濃縮鈾，即發展核武甚至核彈的原料。輿論認為這或推動中東區內的核擴散，區內局勢原本已不穩定，若沙特取得核技術無疑是增添不穩因素。
美國能源部周三公布，能源部長賴特和沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲簽署民用核能合作協議，以及雙邊保障協議。特朗普政府未有透露協議詳情，而根據傳媒報道，《123協議》容許沙特使用美國技術興建核反應堆，也批准沙特提煉濃縮鈾、再處理核廢料，這些作業都可以製造核武原料。美聯社則引述消息人士透露，協議開闢了道路，讓日後美沙聯合研究後，若認為有必要，將於沙特境內興建提煉濃縮鈾的設施。賴特在聲明中表示，有關協議反映兩國加強美沙商業關係、促進國內繁榮和保障海外盟友安全的共同承諾。他同時強調，這些協議秉持最高的核安全和防擴散標準，並擁有世界一流的核技術和科學家，而這些技術和科學家均來自美國。
美國沙特核協議｜無與IAEA簽附加議定書 中東變得更不穩定
鈾除了可用作核能發電，還可用來製造核彈。沙特簽署了《核不擴散條約》，承諾不發展原子彈及同意接受國際檢查。但《123協議》並無包括與國際原子能機構(IAEA)簽署「附加議定書」(Additional Protocol)，該議定書容許IAEA突擊核檢查。特朗普第一個任期及上屆拜登政府一直與沙特磋商民用核合作協議，沙特尋求取得美國技術，而美國公司則爭取沙特這宗大合約。但與特朗普不同，拜登要求沙特簽署附加議定書。有專家指出，今次是美國首次採取此類行動，亦可能為已經不穩的地區造成核擴散風險。過去沙特王儲穆罕默德曾說，沙特不想發展核武，但若伊朗取得核武，他們也會這樣做。
美國沙特核協議｜特朗普：沙特須與以國關係正常化
特朗普周四在社交網發文，指美沙核協議是有條件的，沙特須簽署加入《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，即與以色列關係正常化。他又強調，美沙民用核協議不會有核物料濃縮提煉，僅限於非軍事用途，例如伊朗、阿聯酋和其他國家已獲准的用途。協議仍有待美國國會通過，除非議員在90天內投票阻止，但特朗普可否決，而要推翻總統否決將須三分二議員支持。