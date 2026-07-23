美國與沙特達成核協議 報道：可提煉核武原料濃縮鈾

美國與沙特阿拉伯周三正式簽署民用核合作協議，稱為《123協議》(123 agreement)，亦引起外界關注沙特日後可發展核武。美國傳媒報道，在該框架下，美國向沙特提供核技術，沙特將有能力提煉濃縮鈾，即發展核武甚至核彈的原料。輿論認為這或推動中東區內的核擴散，區內局勢原本已不穩定，若沙特取得核技術無疑是增添不穩因素。

美國能源部周三公布，能源部長賴特和沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲簽署民用核能合作協議，以及雙邊保障協議。特朗普政府未有透露協議詳情，而根據傳媒報道，《123協議》容許沙特使用美國技術興建核反應堆，也批准沙特提煉濃縮鈾、再處理核廢料，這些作業都可以製造核武原料。美聯社則引述消息人士透露，協議開闢了道路，讓日後美沙聯合研究後，若認為有必要，將於沙特境內興建提煉濃縮鈾的設施。賴特在聲明中表示，有關協議反映兩國加強美沙商業關係、促進國內繁榮和保障海外盟友安全的共同承諾。他同時強調，這些協議秉持最高的核安全和防擴散標準，並擁有世界一流的核技術和科學家，而這些技術和科學家均來自美國。