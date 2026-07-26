俄烏戰爭｜澤連斯基：俄羅斯計劃引進3萬名北韓軍人參戰

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月25日表示，俄羅斯計劃再引進約3萬名北韓軍人參與俄烏戰爭，相關準備工作已經展開。澤連斯基警告，俄羅斯與北韓軍事合作持續，可能進一步改變戰場局勢，也對亞洲地區安全構成更大威脅。
路透社報道，澤連斯基在晚間影片談話中指出，「俄羅斯希望再引進3萬名北韓軍人」，而俄方自6月起已在俄羅斯沃羅涅日州（Voronezh）進行接收這批部隊的準備工作。
澤連斯基同時表示，北韓也正準備向俄羅斯提供新一批彈道飛彈發射系統。他認為，俄羅斯與北韓之間的軍事合作，讓平壤得以取得現代戰爭的實戰經驗，並藉此提升自身武器系統能力。
他警告，北韓若持續強化軍事能力，將使所有處於北韓飛彈射程內的亞洲國家面臨更廣泛的安全威脅。澤連斯基並表示，烏克蘭將採取相應措施應對這項日益升高的威脅。
2024年曾派遣1.4萬名北韓軍人赴俄
俄羅斯與北韓近年軍事關係快速升溫。根據路透社報導，北韓先前已派遣約1.4萬名軍人前往俄羅斯，協助俄軍應對2024年烏軍進入俄羅斯庫斯克州（Kursk）的攻勢；相關合作被認為是兩國軍事同盟深化的重要象徵。
不過，截至目前，俄羅斯與北韓官方尚未回應「俄羅斯計劃引進3萬名北韓軍人」的說法。若相關部署最終成行，將成為北韓進一步直接介入俄烏戰爭的重要發展，也可能加劇國際社會對俄朝軍事合作的關注。
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