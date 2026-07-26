俄烏戰爭｜澤連斯基：俄羅斯計劃引進3萬名北韓軍人參戰

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月25日表示，俄羅斯計劃再引進約3萬名北韓軍人參與俄烏戰爭，相關準備工作已經展開。澤連斯基警告，俄羅斯與北韓軍事合作持續，可能進一步改變戰場局勢，也對亞洲地區安全構成更大威脅。

路透社報道，澤連斯基在晚間影片談話中指出，「俄羅斯希望再引進3萬名北韓軍人」，而俄方自6月起已在俄羅斯沃羅涅日州（Voronezh）進行接收這批部隊的準備工作。

澤連斯基同時表示，北韓也正準備向俄羅斯提供新一批彈道飛彈發射系統。他認為，俄羅斯與北韓之間的軍事合作，讓平壤得以取得現代戰爭的實戰經驗，並藉此提升自身武器系統能力。