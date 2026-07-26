意大利遊學團於泰國車廂喧嘩舉中指惹眾怒　師生拍片道歉承認不尊重

泰國曼谷近日爆發一宗意大利遊學團師生引發的爭議事件，一群學生搭乘曼谷BTS期間，疑因在車廂內大聲喧嘩遭泰國乘客制止，雙方爆發口角。事後學生不僅未收斂，還被拍到對鏡頭舉中指等不雅手勢，其中一一人更表示「不好意思，我們把錢帶來你的國家（Sorry for bringing money to your country）」，令影片在社交平台瘋傳，泰國民眾強烈不滿。意大利駐泰國大使館隨後出面致歉，泰國警方也呼籲大眾勿「公審」涉事學生，而相關師生日前已拍片道歉。

事件發生在7 月下旬曼谷BTS捷運席隆線（Silom Line）列車上。當時一群意大利青少年在車廂內大聲交談、喧鬧，一名泰國女乘客疑因不堪其擾，出面要求學生降低聲量，雙方隨後發生爭執。

隨著事件持續延燒，意大利駐泰國大使館發表聲明，對當事學生在曼谷大眾運輸工具上的行為表達遺憾，並向泰國民眾及受到事件影響的人致歉。大使館強調，這些學生的行為並不代表意大利人民，也不應影響意大利與泰國之間長期建立的友好關係。

網路流傳的影片顯示，部分學生疑似與泰國乘客發生言語衝突，甚至拿手機拍攝對方。當一行人抵達沙拉鈴站（Sala Daeng）落車後，還向車廂內的乘客舉中指等手勢。影片曝光後迅速在泰國社交平台引發熱議，不少網友批評意大利學生無禮貌，要求相關單位介入處理。

據報導，當事學生疑似來自意大利一間高中，當時正在泰國參與遊學團。事件曝光後，部分學生代表拍攝影片公開道歉，承認在BTS上的行為不恰當，並向受到影響的泰國人表達歉意。

師生往警署親自向泰國人道歉

事件同時引發泰國警方關注。泰國警方介入調查後，涉案意大利學生及帶隊老師前往警署向涉事泰國人道歉，並承認行為不當。警方則依相關法律對涉案者處以罰款，當事泰國女子及家人接受道歉並表示原諒，同時呼籲外界停止對學生團體進行網路騷擾。