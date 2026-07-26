紐約皇后區男子持槍對峙後被擊斃　住所內發現2具女性屍體

美國紐約市皇后區（Queens）法洛克威（Far Rockaway）7月25日發生疑似兇殺案。警方接報後趕抵住宅，發現一名男子手持散彈槍在屋外與警方對峙。男子拒絕警方多次放下武器的命令，警方隨後開槍將其擊倒，男子送院後傷重不治。警方進一步搜索住宅，發現屋內有2名女性死亡，目前正調查案件是否涉及兇殺案。

警方表示，員警多次要求Thomas放下武器，但他拒絕服從命令。警方最終開槍將他擊倒，Thomas重傷後被送往牙買加醫院（Jamaica Hospital）接受手術，最終仍不治身亡。

警方進入住宅後，發現屋內有2名女性死亡，初步認為死者可能是Thomas的外母及姨仔。目前兩人的確切身分與死因仍待進一步確認。

此外，警方也正在調查住宅內發生爆炸的原因，以及現場使用的疑似爆炸品種類。據報道，Thomas過去並沒有紐約市警察局（NYPD）所掌握的犯罪紀錄或精神健康相關紀錄。

警方目前持續調查這起事件的完整經過，包括屋內2名女性的死亡原因、爆炸事件與槍擊案之間的關聯，以及Thomas的犯案動機。