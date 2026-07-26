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出版：2026-Jul-26 21:58
更新：2026-Jul-26 21:58

伊朗局勢｜美媒：特朗普暫停對伊朗兩周攻擊 憂導彈庫存見底 不利談判

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美伊戰爭

伊朗發布衛星圖像，稱摧毀美軍在約旦基地的彈藥庫。(互聯網)

美軍連續13日對伊朗發動夜間空襲，上周五(24日)突然停止，美媒引述消息指，總統特朗普同日下令暫停空襲，又對傳媒表明「更明智策略」是與伊朗「達成協議」。消息指，華府官員憂慮戰事升級，或會嚴重消耗愛國者攔截導彈等國防庫存，加上美軍這一輪攻勢未能佔上風，特朗普只好「收手」，為恢復與伊朗的談判製造條件。

美媒Axios引述知情人士報道，特朗普過去兩周每天都批准美軍提交的空襲伊朗目標計劃，並在數小時內執行，但他上周五並無批准空襲計劃，反而下令暫停行動，意味結束過去兩周對伊朗的新一輪攻擊。他當日稍後在白宮表示，仍保留繼續甚至升級行動的選項，包括「摧毀他們(伊朗)擁有的一切」，但也表示，正與伊朗對話，「更明智的策略」是與他們「達成協議」。他其後在白宮記者協會晚宴致詞時又表示，伊朗仍未準備好達成協議，「但我願意傾聽」。報道指，這顯示特朗普願為談判製造更多空間，也意識到美軍這輪空襲難以取得進一步成效。

《紐約時報》亦引述知情人士報道，特朗普上周五與白宮高級顧問和內閣成員開會後，決定擱置大幅升級攻擊行動的計劃。與會官員提出憂慮戰事升級，可能嚴重消耗正持續減少的愛國者導彈及其他導彈庫存，同時讓波斯灣盟友疏遠美國，並嚴重影響全球能源供應及經濟。

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消息指，有高層官員質疑恢復大規模攻擊，未必能迫使伊朗重返談判桌，可能適得其反，因此若加強攻勢，並非明智。

伊朗媒體發布最新衛星圖像，顯示伊朗導彈日前擊中美軍駐紮的約旦費薩爾國王空軍基地。美軍特種部隊在這基地的彈藥庫及大量支援設施被「炸成廢墟」，嚴重影響美軍後勤補給。另有衛星圖像顯示，伊朗摧毀美國亞馬遜於巴林的數據中心，伊斯蘭革命衛隊指，這裡是美軍交換軍事敏感信息的主要情報樞紐之一。有分析指，美國在彈藥庫和情報樞紐遭破壞、導彈庫存持續減少之下，談判似乎處於下風。

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