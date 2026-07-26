伊朗局勢｜美媒：特朗普暫停對伊朗兩周攻擊 憂導彈庫存見底 不利談判

美軍連續13日對伊朗發動夜間空襲，上周五(24日)突然停止，美媒引述消息指，總統特朗普同日下令暫停空襲，又對傳媒表明「更明智策略」是與伊朗「達成協議」。消息指，華府官員憂慮戰事升級，或會嚴重消耗愛國者攔截導彈等國防庫存，加上美軍這一輪攻勢未能佔上風，特朗普只好「收手」，為恢復與伊朗的談判製造條件。

美媒Axios引述知情人士報道，特朗普過去兩周每天都批准美軍提交的空襲伊朗目標計劃，並在數小時內執行，但他上周五並無批准空襲計劃，反而下令暫停行動，意味結束過去兩周對伊朗的新一輪攻擊。他當日稍後在白宮表示，仍保留繼續甚至升級行動的選項，包括「摧毀他們(伊朗)擁有的一切」，但也表示，正與伊朗對話，「更明智的策略」是與他們「達成協議」。他其後在白宮記者協會晚宴致詞時又表示，伊朗仍未準備好達成協議，「但我願意傾聽」。報道指，這顯示特朗普願為談判製造更多空間，也意識到美軍這輪空襲難以取得進一步成效。