日本參議院通過副首都構想法案 在野黨質疑為推大阪為副首都鋪路

日本「副首都構想」法案周六(25日)在國會參議院表決通過。在國會審議期間，在野黨質疑該法案「專為大阪度身訂造」、為日後推大阪為副首都鋪路，批評審議過程過於草率。
共同社及《朝日新聞》報道，自民黨與日本維新會去年10月簽署的執政聯盟協議中，表明將於2026年在國會完成「副首都」立法。
高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定本月17日休會的國會會期延長8天。結果參議院全體會議以123票贊成、121票反對，僅2票之差，通過「副首都構想」法案。
大阪府｜在野黨：維新會給大阪輸送經濟利益
然而，在野黨認為，日本維新會希望以「副首都構想」為踏腳石，進一步推動廢除大阪市、將其重組為特別區的「大阪都構想」。
國會審議期間，在野黨批評「副首都構想」是「日本維新會為政黨牟利的策略」，並質疑維新會「真正目的是為了向特定城市輸送經濟利益」。
由於執政聯盟未說明建設副首都所需多少經費，且在答辯時表示，即使副首都應具備的具體功能、行政體制等基本方針仍未敲定，也可先指定副首都，因此引發在野黨更強烈反彈，批評這法案「粗製濫造」、「漏洞百出」。
在參議院特別委員會的專家諮詢會議上，有專家指出該法案在制度設計上存在問題。
大阪府｜要具備甚麼條件才能成為副首都？
「副首都構想」是指為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈發生大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、且與東京同時遭受大規模災害風險較低的道府縣為「副首都」。
道府縣可被指定為副首都的條件包括，設有中央政府地方機關、具備一定人口及經濟規模，以及完善的地方行政體制等。其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁措施、稅制優惠等政策支持。
大阪府｜兩大縣加入副首都之爭
高市早苗政府預計最快今年秋季透過內閣會議決定副首都的指定條件，之後再由首相正式指定。
除了大阪府，愛知縣、福岡縣等相繼表達爭取成為副首都的意願，「副首都爭奪戰」將白熱化。