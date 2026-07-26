日本參議院通過副首都構想法案 在野黨質疑為推大阪為副首都鋪路

高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定本月17日休會的國會會期延長8天。結果參議院全體會議以123票贊成、121票反對，僅2票之差，通過「副首都構想」法案。

共同社及《朝日新聞》報道，自民黨與日本維新會去年10月簽署的執政聯盟協議中，表明將於2026年在國會完成「副首都」立法。

由於執政聯盟未說明建設副首都所需多少經費，且在答辯時表示，即使副首都應具備的具體功能、行政體制等基本方針仍未敲定，也可先指定副首都，因此引發在野黨更強烈反彈，批評這法案「粗製濫造」、「漏洞百出」。

國會審議期間，在野黨批評「副首都構想」是「日本維新會為政黨牟利的策略」，並質疑維新會「真正目的是為了向特定城市輸送經濟利益」。

然而，在野黨認為，日本維新會希望以「副首都構想」為踏腳石，進一步推動廢除大阪市、將其重組為特別區的「大阪都構想」。

在參議院特別委員會的專家諮詢會議上，有專家指出該法案在制度設計上存在問題。

大阪府｜要具備甚麼條件才能成為副首都？

「副首都構想」是指為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈發生大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、且與東京同時遭受大規模災害風險較低的道府縣為「副首都」。

道府縣可被指定為副首都的條件包括，設有中央政府地方機關、具備一定人口及經濟規模，以及完善的地方行政體制等。其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁措施、稅制優惠等政策支持。