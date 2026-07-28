日推理小說大師 作品累計銷量逾億冊 東野圭吾腸癌逝世終年68歲

日本著名推理小說作家東野圭吾因大腸癌，於本月23日離世，終年68歲，葬禮已由其家屬低調舉行。他生前創作無數經典人氣推理小說，包括《嫌疑犯X的獻身》及《白夜行》等，一生共計推出106冊作品，累計銷量超過1億冊，當中不少改編成影視作品，在全球備受追捧，包括由福山雅治主演的「神探伽利略」系列，當中又以《嫌疑犯X的獻身》最為熱門。 東野圭吾1958年出生於大阪，學生時代開始接觸推理小說，深受松本清張與小峰元的影響，他在大阪府立大學畢業後任職汽車零件工程師時，利用下班時間寫小說，並將作品投稿。

1985年《放學後》出道 他於1985年以《放學後》獲得第31屆江戶川亂步獎，隨即辭職正式出道。1999年的作品《秘密》榮獲日本推理作家獎，奠定其推理小說家的地位。到2005年出版的代表作《嫌疑犯X的獻身》榮獲直木獎和本格推理獎。 東野圭吾早期以校園推理為主，後來轉為具備文學、娛樂性及人情味，部分作品則以黑色幽默及誇張情節，諷刺社會及人性黑暗面，如《怪笑小說》等。東野圭吾曾在訪問中表示，「如果反覆一直寫類似的東西，我自己會生厭」。

他曾憑藉《解憂雜貨店》榮獲中央公論文藝獎、憑藉《當祈禱落幕時》獲得吉川英治文學獎等多個獎項。《嫌疑犯X的獻身》曾獲美國愛倫坡獎最佳小說獎提名，《新參者》入圍英國匕首獎翻譯類別「國際匕首獎」的最終決選。

東野圭吾曾說「犯罪小說之所以能跨越文化產生影響力，是因為人性總是兼具善和惡，在犯罪中顯露真性」。其作品不單在海外市場獲得成功，更得到影視界青睞，多部作品被改編成電影、電視劇或舞台劇，包括《變身》、《白夜行》、《時生》及《解憂雜貨店》等。 《神探伽利略》電影大賣 當中最為人熟悉的是《神探伽利略》系列，有理科背景的東野圭吾，創作了經典角色—物理學教授湯川學，累計發行量突破1,000萬冊，成為超級暢銷作品。東野圭吾另一系列作品《假面飯店》，則由木村拓哉飾演屢破奇案的刑警新田浩介；而《新參者》等「加賀恭一郎系列」亦被改編成影視作品。

東野圭吾原定於8月5日出版《神探伽利略》系列最新長篇小說《永遠的記憶》，如今成為留給書迷的遺作。