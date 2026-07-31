BTS表演影片被格林美下架惹爭議　CEO澄清增設亞洲獎展現多樣性

南韓天團防彈少年團（BTS）7月29日宣布不會把作品送去角逐2027年格林美獎，消息一出，馬上被外界拿來跟今年新增的「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance）做連結，認為BTS是用行動表達不滿。格林美行政總裁Harvey Mason Jr.隨後發文說明立場。但格林美官方把先前BTS表演片段下架，讓「報復說」傳聞成為熱話。

至於BTS方面，Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook7名成員們近日在個人的社交平台先後發文，核心意思是，音樂應該被聽見、被喜歡，理由就只是音樂本身，不該因為來自哪個地區、講哪種語言就被貼標籤、另外分類。貼文一出，外界也更加篤定，成員們對新設獎項的分類方式暗示不滿。