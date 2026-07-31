BTS表演影片被格林美下架惹爭議　CEO澄清增設亞洲獎展現多樣性

南韓天團防彈少年團（BTS）7月29日宣布不會把作品送去角逐2027年格林美獎，消息一出，馬上被外界拿來跟今年新增的「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance）做連結，認為BTS是用行動表達不滿。格林美行政總裁Harvey Mason Jr.隨後發文說明立場。但格林美官方把先前BTS表演片段下架，讓「報復說」傳聞成為熱話。
至於BTS方面，Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook7名成員們近日在個人的社交平台先後發文，核心意思是，音樂應該被聽見、被喜歡，理由就只是音樂本身，不該因為來自哪個地區、講哪種語言就被貼標籤、另外分類。貼文一出，外界也更加篤定，成員們對新設獎項的分類方式暗示不滿。
而Harvey Mason Jr.的聲明中提到：「我很遺憾聽到BTS選擇不參與格林美獎的評選，但身為一名音樂創作者，我理解也尊重他們的決定。」他花了不少篇幅釐清外界的誤解，強調亞洲流行類別的設立「是為了慶祝來自亞洲的流行音樂藝術深度、多樣性，以及驚人的成長」，「絕對不是為了分化，而是為了擴大」，讓更多藝人被1.5萬名格林美投票會員看見。
澄清亞洲獎與年度專輯獎無抵觸
至於外界擔心的一點，他澄清報名亞洲流行、爵士或鄉村這類型獎項，並不會因此就沒資格角逐「年度製作」、「年度專輯」、「年度歌曲」等綜合類別，「兩者並不互斥，藝人完全可以同時追求」。
BTS跟格林美獎的關係一直不淺，過去入圍紀錄不算少，長期被視為K-pop打進美國主流獎項的代表案例。不過就在今次風波燒得正旺時，有粉絲注意到一個細節，《Billboard》、《Rolling Stone》等媒體先前的格林美官方BTS表演片段，部分連結目前顯示「無法存取」播不到，相關影片疑似已遭官方移除或隱藏。
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