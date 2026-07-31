巴基斯坦煤礦爆炸至少34死　多名礦工被困

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）7月30日發生嚴重煤礦爆炸，造成至少34名礦工死亡，另有近10人被困地下。救援人員持續深入礦坑搜索，但由於爆炸後氧氣濃度急劇下降，當局表示，受困礦工生還機率相當渺茫。
氧氣濃度急跌 生還機會渺茫
爆炸意外在俾路支省首府奎達（Quetta）郊區的索朗吉（Sorange）煤礦區發生。當時礦坑內約有數十名礦工工作，疑因甲烷氣體累積引發爆炸，強大衝擊造成礦坑部分區域倒塌，並波及附近另一座煤礦。
巴基斯坦當局表示，救援隊伍在事故發生後立即展開行動，陸續運走遇難者遺體，目前仍在危險環境下搜尋被困礦工。礦務官員指出，甲烷氣爆可能導致礦坑內氧氣迅速耗盡，加上救援人員必須防範再次發生爆炸，因此救援工作面臨極大挑戰。
有機會涉及人為疏失
俾路支省礦業及礦產部長Shoaib Nosherwani表示，省政府將向每名罹難礦工家屬提供50萬巴基斯坦盧比（約1.4萬港元）賠償，並承諾針對事故原因展開全面調查，同時檢視當地煤礦安全措施。
巴基斯坦中央礦工勞工聯合會則質疑事故可能涉及人為疏失，呼籲政府嚴格落實礦場安全規範，並對違反安全規定的礦場業者採取嚴格措施。
俾路支省是巴基斯坦最大、但經濟發展相對落後的省分之一，煤礦業是當地不少民眾賴以維生的產業。然而，當地煤礦長期面臨通風設備不足、缺乏瓦斯監測系統及防護裝備等安全問題，礦災事故頻傳。
此次爆炸再次凸顯巴基斯坦煤礦業的安全隱憂。隨著救援行動持續，當局仍在努力尋找受困礦工，死亡人數是否進一步攀升，仍受到外界關注。
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