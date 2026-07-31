巴基斯坦煤礦爆炸至少34死　多名礦工被困

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）7月30日發生嚴重煤礦爆炸，造成至少34名礦工死亡，另有近10人被困地下。救援人員持續深入礦坑搜索，但由於爆炸後氧氣濃度急劇下降，當局表示，受困礦工生還機率相當渺茫。

氧氣濃度急跌 生還機會渺茫

爆炸意外在俾路支省首府奎達（Quetta）郊區的索朗吉（Sorange）煤礦區發生。當時礦坑內約有數十名礦工工作，疑因甲烷氣體累積引發爆炸，強大衝擊造成礦坑部分區域倒塌，並波及附近另一座煤礦。

巴基斯坦當局表示，救援隊伍在事故發生後立即展開行動，陸續運走遇難者遺體，目前仍在危險環境下搜尋被困礦工。礦務官員指出，甲烷氣爆可能導致礦坑內氧氣迅速耗盡，加上救援人員必須防範再次發生爆炸，因此救援工作面臨極大挑戰。