西班牙於休達設「海上長城」　半公里浮障堵截偷渡客

約有5萬名來自摩洛哥的非法移民，近日試圖越境湧入西班牙位於北非的屬地休達（Ceuta），西班牙動員軍方緊急在海上架設長達約488米的浮動屏障，試圖阻止更多移民偷渡。
最少67人死亡 近5萬偷渡客自願返摩洛哥
根據西班牙官方說法，大批移民在危機爆發後湧入位於北非的飛地休達，導致當地執法單位不堪負荷。部分移民在穿越地中海時溺斃，另有多人在邊境檢查站發生踩踏身亡，造成至少67人死亡，成為近年歐洲最嚴重非法移民事件之一。
西班牙海軍8月1日在休達塔拉哈爾海灘（Tarajal Beach）與摩洛哥之間，設置充氣式海上浮障，由一排固定浮筒組成，露出水面的高度約30至70厘米，希望封堵海上偷渡路線。西班牙內政部表示，目前已有約4.8萬名移民自願返回摩洛哥，部分人搭乘巴士遣返，也有人由警方車輛護送離境。不過，即使西班牙軍方已部署海上警戒，仍陸續出現新的偷渡客。
另一方面，位於休達以東的西班牙飛地梅利利亞（Melilla）也爆發大批移民聚集事件，摩洛哥安全部隊與試圖闖關的人群發生衝突。西班牙媒體報導，自危機爆發以來，摩洛哥當局至少已拘留70名涉嫌非法入境者。分析指出，這次大規模移民潮與摩洛哥持續惡化的社會及經濟困境有關，不少人希望藉由休達與梅利利亞，這兩塊歐盟位於非洲的領土進入歐洲。
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