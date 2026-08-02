西班牙於休達設「海上長城」　半公里浮障堵截偷渡客

約有5萬名來自摩洛哥的非法移民，近日試圖越境湧入西班牙位於北非的屬地休達（Ceuta），西班牙動員軍方緊急在海上架設長達約488米的浮動屏障，試圖阻止更多移民偷渡。

最少67人死亡 近5萬偷渡客自願返摩洛哥

根據西班牙官方說法，大批移民在危機爆發後湧入位於北非的飛地休達，導致當地執法單位不堪負荷。部分移民在穿越地中海時溺斃，另有多人在邊境檢查站發生踩踏身亡，造成至少67人死亡，成為近年歐洲最嚴重非法移民事件之一。