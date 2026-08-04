埃塞俄比亞暴雨引發山泥傾瀉　修道院土石流釀14死7傷

埃塞俄比亞北部阿姆哈拉州（Amhara）8月3日發生山泥傾瀉，暴雨引發土石流，造成至少14人死亡、7人受傷，另有多人下落不明。當局目前持續展開搜救行動，失聯人數仍待進一步確認。

事故發生在察德卡內德布雷米特馬克聖瑪麗修道院（Tsadqane Debre Mitmaq St. Mary Monastery），當時有數百名信徒聚集參加當地盛行的聖水潔淨儀式，許多人相信透過聖水儀式可以尋求疾病與慢性病的精神療癒。

數百名信徒接受聖水期間發生意外

修道院教區管理人員表示，土石流約於上午7時發生，許多死者當時正聚集在修道院接受聖水。附近山區的大型岩石突然鬆脫並向下崩落，加劇事故災情，部分民眾疑似仍受困於土石堆下。