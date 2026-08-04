歐盟會議討論西班牙邊境問題　馮德萊恩呼籲歐洲共同應對

歐盟內政部長在星期二（3日）舉行緊急線上會議，討論有關於西班牙休達大批非法入境者闖入的問題，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指歐洲各國是要「聯合」採取行動去應對邊境的安全。
在上星期大批非法入境者從摩洛哥闖入西班牙在非洲的海外領地休達，西班牙方面指目前已有6.95萬人返回摩洛哥，而事件中有72人死亡，當中11人在摩洛哥邊境。歐盟27國的內政部長在周二舉行視像會議討論事件，馮德萊恩讚揚西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）「迅速處理」，她指：「從今次事件，我們必須採取更多措施，進一步加強關鍵地方的邊境管控。」
對於意大利暫停了與西班牙的神根協議，芬蘭及丹麥也支持做法，捷克更要求暫時中止西班牙的神根地區會員資格，桑切斯批評雖然多數的歐洲政府表現出「支持和團結」，但一些歐洲國家選擇攻擊西班牙，「這是出於偏見、假新聞、無知或政治利益所驅使」。在馮德雷恩向桑切斯發出的信函中稱「保護我們所有的外部邊界是歐洲共同的責任」並呼籲「保持警惕，並在必要時使用物理屏障」。
馮德萊恩指：從休達事件中吸取教訓
馮德萊恩指會議將是一個從休達事件中吸取教訓的機會，她警告，應對非法入境者的挑戰需要「歐洲共同的反應和團結一致的行動」。他促歐盟需要在5個方面努力，包括透過與夥伴國家合作，防止非法入境者；加強外部邊界；實施預警系統；瓦解走私網絡並加強遣返。西班牙的內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）指休達的情況已回復正常，並表示當局已透過海上的充氣屏障阻止海上的偷渡入境。