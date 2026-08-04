歐盟會議討論西班牙邊境問題　馮德萊恩呼籲歐洲共同應對

歐盟內政部長在星期二（3日）舉行緊急線上會議，討論有關於西班牙休達大批非法入境者闖入的問題，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指歐洲各國是要「聯合」採取行動去應對邊境的安全。

在上星期大批非法入境者從摩洛哥闖入西班牙在非洲的海外領地休達，西班牙方面指目前已有6.95萬人返回摩洛哥，而事件中有72人死亡，當中11人在摩洛哥邊境。歐盟27國的內政部長在周二舉行視像會議討論事件，馮德萊恩讚揚西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）「迅速處理」，她指：「從今次事件，我們必須採取更多措施，進一步加強關鍵地方的邊境管控。」