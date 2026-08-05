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國際
出版：2026-Aug-05 19:15
更新：2026-Aug-05 19:15

美國設限催生在華替代品　三星及海力士傳測試中微設備

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南韓科技大廠SK海力士。 （圖／路透社）

南韓科技大廠SK海力士。 （圖／路透社）

《路透社》披露，南韓兩大記憶體晶片巨頭三星電子與SK海力士，正評估上海半導體設備商中微半導體（AMEC）生產的蝕刻設備，考慮未來應用於旗下大陸工廠，以降低美國進一步收緊出口管制帶來的風險。

引發高度不確定性

消息人士表示，三星與SK海力士兩家公司，約在兩年前便開始測試中微公司的蝕刻設備，當時美國是否會持續允許韓企進口美製半導體設備到中國，已引發高度不確定性。不過，報道表示，目前相關測試尚未促成大規模導入決策。但業界認為，若中微設備獲得三星或SK海力士採用，將成為中國半導體設備產業的重要「認證背書」。

一名知情人士指出，美國限制中國取得先進半導體技術的政策，正產生意外結果：「原本目的是限制北京發展晶片產業，但卻讓中國設備商，有機會進入外資企業在中國設立的晶圓廠。」

01KFTW3PRNSD21BJA8ATVTYSMK 近期晶片股跌勢未止，SK海力士最新股價較高位跌逾五成半。(資料圖片/路透社) 南韓SK海力士母企、SK集團董事長崔泰源與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」經歷近9年訴訟及重審，上訴法院今日(24日)裁定，65歲的崔泰源需要向同齡的前妻盧素英支付9440億韓元（約50.51億港元）作為離婚財產分割分配。 SK海力士跌逾一成，累7709瀉逾兩成。(資料圖片/路透社) SK海力士上季純利93.9萬億韓元，按年急升12.42倍。(資料圖片/路透社) 香港一交易員挪用款項做多SK海力士。（資料照／央視）

在華設有大型工廠

三星與SK海力士目前在中國均設有大型記憶體工廠。三星位於陝西省西安市的NAND快閃記憶體工廠，以及SK海力士位於遼寧省大連市的NAND工廠、江蘇省無錫市DRAM工廠，都高度依賴美國設備商提供的蝕刻機，包括應用材料（Applied Materials）與泛林集團（Lam Research）的設備。

然而，消息人士透露，兩家公司擔心未來美國限制可能不只針對新設備進口，也可能擴大至既有設備的維修、零件更換與技術支援，因此開始尋找中國供應商作為備援方案。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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