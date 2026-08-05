美國設限催生在華替代品　三星及海力士傳測試中微設備

消息人士表示，三星與SK海力士兩家公司，約在兩年前便開始測試中微公司的蝕刻設備，當時美國是否會持續允許韓企進口美製半導體設備到中國，已引發高度不確定性。不過，報道表示，目前相關測試尚未促成大規模導入決策。但業界認為，若中微設備獲得三星或SK海力士採用，將成為中國半導體設備產業的重要「認證背書」。

《路透社》披露，南韓兩大記憶體晶片巨頭三星電子與SK海力士，正評估上海半導體設備商中微半導體（AMEC）生產的蝕刻設備，考慮未來應用於旗下大陸工廠，以降低美國進一步收緊出口管制帶來的風險。

一名知情人士指出，美國限制中國取得先進半導體技術的政策，正產生意外結果：「原本目的是限制北京發展晶片產業，但卻讓中國設備商，有機會進入外資企業在中國設立的晶圓廠。」

在華設有大型工廠

三星與SK海力士目前在中國均設有大型記憶體工廠。三星位於陝西省西安市的NAND快閃記憶體工廠，以及SK海力士位於遼寧省大連市的NAND工廠、江蘇省無錫市DRAM工廠，都高度依賴美國設備商提供的蝕刻機，包括應用材料（Applied Materials）與泛林集團（Lam Research）的設備。

然而，消息人士透露，兩家公司擔心未來美國限制可能不只針對新設備進口，也可能擴大至既有設備的維修、零件更換與技術支援，因此開始尋找中國供應商作為備援方案。

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