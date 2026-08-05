東野圭吾遺作《永遠的記憶》上市　第11部伽利略系列作品

日本推理小說巨匠東野圭吾日前辭世，讓無數書迷不捨。他生前完成的最新長篇小說《永遠的記憶》5日正式上市，作為經典《伽利略》系列第11部作品，也被視為他的最後遺作，粉絲既期待又感傷。
「時代在追趕東野圭吾」
《日本放送協會》（NHK）報道，東野圭吾以《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》等暢銷作品聞名亞洲文壇，於上月23日辭世，享壽68歲。他留下的最新作品《永遠的記憶》，延續天才物理學家湯川學破解疑案的《伽利略》系列，再次結合科學知識與縝密推理，成為系列第11部長篇作品。
新書上市前夕，東京新宿一家書店4日邀請《伽利略》系列歷任4位編輯，同台分享創作幕後與東野圭吾的寫作歷程。其中一名編輯表示：「東野老師有許多作品彷彿預見了未來，總讓人覺得不是他追趕時代，而是時代在追趕東野圭吾，即使現在重新閱讀，依然令人震撼。」
不少人神情感傷
另一位編輯盛讚：「很多人認為東野老師的作品總讓人感動落淚，但他始終告訴我們：『我是推理小說家。』這部最新作，是一位真正的推理小說家傾注全身心完成、超越感動的終極推理作品。」
活動結束後，約50名事先預約的書迷共同倒數迎接午夜零時。隨着新書正式開賣，現場粉絲第一時間領取新書，不少人神情感傷。一名30多歲男性讀者表示：「我從初中開始就一直讀東野老師的作品，至今仍無法相信他已經離開。我想細細品味這部新作的每一個字。」
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