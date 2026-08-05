東野圭吾遺作《永遠的記憶》上市　第11部伽利略系列作品

日本推理小說巨匠東野圭吾日前辭世，讓無數書迷不捨。他生前完成的最新長篇小說《永遠的記憶》5日正式上市，作為經典《伽利略》系列第11部作品，也被視為他的最後遺作，粉絲既期待又感傷。

「時代在追趕東野圭吾」

《日本放送協會》（NHK）報道，東野圭吾以《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》等暢銷作品聞名亞洲文壇，於上月23日辭世，享壽68歲。他留下的最新作品《永遠的記憶》，延續天才物理學家湯川學破解疑案的《伽利略》系列，再次結合科學知識與縝密推理，成為系列第11部長篇作品。