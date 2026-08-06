綜合外媒報導，伊莎貝拉公主當天前往位於斯拉格瑟（Slagelse）的安特沃斯科夫軍營（Antvorskov Barracks）報到，今年共有約1600名丹麥青年，同天赴全國14處軍營報到，這也是丹麥完成徵兵制度改革後，首次全面實施新版義務役。新制將基礎訓練由4個月延長至11個月，並自2025年起規定，所有年滿18歲女性都必須接受兵役資格評估，因此約有1/5新兵為女性。

丹麥王室19歲的伊莎貝拉公主（Princess Isabella），3日正式展開軍旅生活，成為丹麥實施新版女性義務役制度後，首批入伍新兵之一，她當天獨自駕車抵達軍營，一身輕便裝束，之後換上軍服，展現低調作風。

與一般義務役士兵不同的是，丹麥王室證實，伊莎貝拉公主將放棄服役期間的薪資及免稅生活補助。依照當地制度，完成11個月兵役可獲得約2.94萬美元（約23萬港元）的薪資與生活津貼，但公主決定不領取，所有服役期間的支出將由國王腓特烈十世（King Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary）負擔。

這項安排也與她的哥哥、王儲Prince Christian）服役時相同，不過，由於伊莎貝拉並未擁有王儲專屬津貼，因此在服役期間仍須仰賴父母提供經費。至於伊莎貝拉公主將加入皇家驃騎兵團（Guard Hussar Regiment），與她哥哥接受訓練的部隊相同。