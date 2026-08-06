馬航機師涉毒駕兼走私7萬粒Fing頭丸印尼被捕　面臨死刑或終身監禁

根據印尼海關公布的閉路電視影片，這名馬來西亞籍機師7月29日負責馬航MH272航班，從吉隆坡飛抵雅加達，機上當時載有至少170名乘客。身為機組員的他使用快速過關通道，被海關人員要求檢查行李，最終在行李箱內查獲大量毒品，包括約26公斤的7萬多粒Fing頭丸，以及4公克安非他命。

馬來西亞航空一名39歲機師涉嫌利用當值時間，將大量毒品走私入境印尼，遭雅加達機場海關截獲，他行李內藏有逾7萬粒Fing頭丸及安非他命。他尿液檢驗呈陽性反應，涉嫌在飛行期間吸毒。

非第一次運毒 稱獲5萬令吉報酬

印尼警方表示，這名機師供稱，有人承諾支付他5萬馬來西亞令吉（約9.6萬港元）作為運毒報酬，並指示他抵達雅加達後入住指定酒店完成交貨。他還坦承，過去曾協助運送安非他命至馬來西亞沙巴，之後又曾把約6.8公斤安非他命運往雅加達。

警方搜索時，還查獲一小瓶疑似他事先準備的尿液，懷疑是企圖在毒品檢測時作弊。而他接受尿液檢驗後，赫然發現還有Fing頭丸）、安非他命、可卡因等呈陽性反應，顯示可能在飛行途中吸毒。這名機師已被印尼羈押，若他被定罪，可能面臨死刑或終身監禁。