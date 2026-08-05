P圖重手又出事！泰國公務員「艷妝」爆紅 網民讚：喜歡這種風格

又一P圖、化妝太過重手的血淋淋例子……泰國一名女公務員近日意外網紅，原因是她出席會議時臉上的妝容頗為驚嚇，令網民忍不住議論。

泰媒報道，也拉府雅哈縣巴泰鎮公所本月3日在Facebook發布一篇年度財務預算審查會議紀錄，但網民似乎錯重點，只關注照片中一名女公務員的「亮眼」造型。

從照片可見，這名公務員的妝容別具個人風格，不僅是偏長的高低眉，下眼線特別粗黑，粉底過白，臉頸跟身體成兩截色，唇色鮮紅，更甚的是，配襯一頭蓬鬆的長捲髮，並非平日常見的妝扮。