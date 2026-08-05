P圖重手又出事！泰國公務員「艷妝」爆紅 網民讚：喜歡這種風格

又一P圖、化妝太過重手的血淋淋例子……泰國一名女公務員近日意外網紅，原因是她出席會議時臉上的妝容頗為驚嚇，令網民忍不住議論。
泰媒報道，也拉府雅哈縣巴泰鎮公所本月3日在Facebook發布一篇年度財務預算審查會議紀錄，但網民似乎錯重點，只關注照片中一名女公務員的「亮眼」造型。
從照片可見，這名公務員的妝容別具個人風格，不僅是偏長的高低眉，下眼線特別粗黑，粉底過白，臉頸跟身體成兩截色，唇色鮮紅，更甚的是，配襯一頭蓬鬆的長捲髮，並非平日常見的妝扮。
網民讚她「有自信」、「很漂亮」
如此「突出」造型迅即吸引網民視線，按讚數瞬間突破2.3萬次，留言超過2,000，關注度遠超同篇其他工作照。
不少網民大讚這名公務員有自信、有個人風格，表示「很喜歡這種風格」、「很漂亮」、「把自己打扮成喜歡的樣子，這樣很好」。有人直指，每個人都有選擇如何呈現外貌的權利，只要不影響工作就可以。但也有網民認為，應以莊重形象出席公務場合，這名公務員似乎太過濃妝艷抹。
女公務員霸氣反擊：不喜歡看就不要看
無端成為網上熱話，這名公務員留言回應，幽默表示：「所有看出照片修圖修得很大的人，都好厲害！」她解釋，照片並非大幅修圖，只是稍微調亮色彩，是想遮蓋近期因工作忙碌而出現的皺紋，沒料到竟被網民看出「有調色」。
對於部分網民批評她的外貌，她就表達不滿，表示不明白為何有人認為她的妝容「是錯的」，並警告會考慮控告人身攻擊的網民誹謗。
她霸氣回應，「不喜歡看就不要看」，也反問為何要求她卸妝、禁止畫下眼線，「我從來沒有對其他人有這樣的要求」。