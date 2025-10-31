15歲少年鐵路拍片　阿媽親眼目睹愛兒慘被火車撞飛(慎入/有片)

印度奧里薩邦一名15歲少年，日前與母親一起去神廟參拜後回家，途經一座鐵路橋去與火車合影留念，惟他所站位置距離路軌太近，結果就在母親面前慘被火車撞飛，當場傷重身亡。

綜合報道，居住在曼加拉加特鎮的15歲少年Vishwajeet Sahu，本月21日陪母親到達克辛卡利神廟參拜，回程經過賈納克德夫普爾(Janakdevpur)火車站附近時，他趁機跑上鐵路橋，想與火車同框拍片。Sahu拿著手機拍攝時，火車從遠處駛來，並鳴笛示警要Sahu閃避，但他似乎錯誤估算自己與火車的距離，沒有意識到危險，無視鳴笛聲，繼續待在鐵軌旁拍攝，結果遭受火車高速撞擊。