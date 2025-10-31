15歲少年鐵路拍片　阿媽親眼目睹愛兒慘被火車撞飛(慎入/有片)

印度奧里薩邦一名15歲少年，日前與母親一起去神廟參拜後回家，途經一座鐵路橋去與火車合影留念，惟他所站位置距離路軌太近，結果就在母親面前慘被火車撞飛，當場傷重身亡。
綜合報道，居住在曼加拉加特鎮的15歲少年Vishwajeet Sahu，本月21日陪母親到達克辛卡利神廟參拜，回程經過賈納克德夫普爾(Janakdevpur)火車站附近時，他趁機跑上鐵路橋，想與火車同框拍片。Sahu拿著手機拍攝時，火車從遠處駛來，並鳴笛示警要Sahu閃避，但他似乎錯誤估算自己與火車的距離，沒有意識到危險，無視鳴笛聲，繼續待在鐵軌旁拍攝，結果遭受火車高速撞擊。
據指事主母親目擊兒子喪命全程
警方獲報後趕抵現場，將遺體並送往醫院進行驗屍。奧里薩鐵路警察表示，初步判定死因為火車撞擊造成嚴重創傷，案件不涉及他殺。報道亦提到，Sahu出事時，他的母親就在附近，直擊兒子喪命全程讓她超崩潰。
印度屢次傳出有人為拍攝影片或直播而發生的意外事故，對此，警方與教育單位多次呼籲，年輕人切勿為了追求點閱率或網路聲量，冒險進入危險地點拍攝；有專家也提醒，影片熱潮雖為創意表現提供舞台，但「生命安全」才應是最重要的底線。
警告：影片含有危險行為，切勿模仿
Tragedy strikes as two teenagers lose their lives while filming social media reels. In Puri, Odisha, 15-year-old Vishwajeet Sahu was hit by a train. In North-West Delhi, a 14-year-old boy accidentally hanged himself while recording a reel. Authorities urge caution while using… pic.twitter.com/pfRDwXBQFg— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) October 23, 2025