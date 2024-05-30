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國際
2024-05-30 16:00:00

18歲仔為博流量　30米高處跳水溺斃成遺作(有片)

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18歲仔為博流量，30米高處跳水溺斃成遺作。(X)

18歲仔為博流量，30米高處跳水溺斃成遺作。(X)

印度賈坎德邦一名18歲少年早前為拍攝Instagram(IG)短影片博流量，與朋友前往一個採石場的湖泊從高處挑戰跳水，但30米高處跳入水後卻溺水下沉，短短約50秒影片成為他的遺作，消息曝光令社會譁然。

綜合報道，18歲的Tausif於當地時間20日，與朋友前往一個採石場湖泊時，為拍攝IG短影片挑戰從100英尺(30)高處跳入水中，網上流傳影片顯示，Tausif先助跑再跳入湖中，附近有人聲為他喝采，惟見他落水不久後溺水開始掙扎，在短短十數秒後失去知覺，浸落湖底，現場瞬間變得鴉雀無聲。死者朋友坦言，Tausif事前毫無準備安全措施或尋求專業協助；當地警方獲報後展開搜救，並將遺體打撈上岸。

Tausif以助跑一躍而下。(X) Tausif以助跑一躍而下。(X) 他落水不久後溺水開始掙扎，在短短十數秒後失去知覺，浸落湖底。(X) 他落水不久後溺水開始掙扎，在短短十數秒後失去知覺，浸落湖底。(X)

網民：對社交媒體上癮相當危險

消息曝光引起許多網友討論，有人說「天啊」、「如果對社交媒體上癮相當危險，建議尋求心理健康專業人士協助」、「不要愚蠢去追求愚蠢的獎勵」。過去不時傳出有人為博流量做出危險行為而喪命，較早時就一名 22 歲男IG拍攝影片，槍支突然走火，射中自己胸部後身亡。

警告：以下影片含危險動作，或會令人不安

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