18歲仔為博流量　30米高處跳水溺斃成遺作(有片)

印度賈坎德邦一名18歲少年早前為拍攝Instagram(IG)短影片博流量，與朋友前往一個採石場的湖泊從高處挑戰跳水，但30米高處跳入水後卻溺水下沉，短短約50秒影片成為他的遺作，消息曝光令社會譁然。
綜合報道，18歲的Tausif於當地時間20日，與朋友前往一個採石場湖泊時，為拍攝IG短影片挑戰從100英尺(約30米)高處跳入水中，網上流傳影片顯示，Tausif先助跑再跳入湖中，附近有人聲為他喝采，惟見他落水不久後溺水開始掙扎，在短短十數秒後失去知覺，浸落湖底，現場瞬間變得鴉雀無聲。死者朋友坦言，Tausif事前毫無準備安全措施或尋求專業協助；當地警方獲報後展開搜救，並將遺體打撈上岸。
網民：對社交媒體上癮相當危險
消息曝光引起許多網友討論，有人說「天啊」、「如果對社交媒體上癮相當危險，建議尋求心理健康專業人士協助」、「不要愚蠢去追求愚蠢的獎勵」。過去不時傳出有人為博流量做出危險行為而喪命，較早時就一名 22 歲男子在IG拍攝影片時，槍支突然走火，射中自己胸部後身亡。
警告：以下影片含危險動作，或會令人不安
INDIA - An 18-year-old, known only as Tausif, jumped off a 100-foot cliff into a quarry lake for an Instagram reel and did not survive.— The Many Faces of Death (@ManyFaces_Death) May 28, 2024
Looks like he was knocked out on impact, with nobody close enough to save him. The article states that the water was "several feet deep".… pic.twitter.com/R3mywzeBcX