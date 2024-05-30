18歲仔為博流量　30米高處跳水溺斃成遺作(有片)

印度賈坎德邦一名18歲少年早前為拍攝Instagram(IG)短影片博流量，與朋友前往一個採石場的湖泊從高處挑戰跳水，但30米高處跳入水後卻溺水下沉，短短約50秒影片成為他的遺作，消息曝光令社會譁然。

綜合報道，18歲的Tausif於當地時間20日，與朋友前往一個採石場湖泊時，為拍攝IG短影片挑戰從100英尺(約30米)高處跳入水中，網上流傳影片顯示，Tausif先助跑再跳入湖中，附近有人聲為他喝采，惟見他落水不久後溺水開始掙扎，在短短十數秒後失去知覺，浸落湖底，現場瞬間變得鴉雀無聲。死者朋友坦言，Tausif事前毫無準備安全措施或尋求專業協助；當地警方獲報後展開搜救，並將遺體打撈上岸。