詭異車禍|網民︰害怕禍從口出

卡拉在TikTok有逾4.4萬名追隨者,詭異的是,她在出事前6天曾在TikTok發布6秒影片,自豪地說從未發生車禍。她在影片中說:「他們想說我是個不好的司機,但我從未撞到過人或車。」(When they try to call me a bad driver but I've never hit a person or an actual car)。不少網民在影片下留言悼念說RIP。

有網民表示相信有禍從口出這回事,有人聲稱「我年輕時曾開被巴士撞到的玩笑,(說完)一至兩年後,我有天過馬路時真的被巴士撞到」。另有網民指卡拉只得18歲,駕車年資尚淺,「從未撞車」其實沒甚麼好炫耀。