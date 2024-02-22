熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-22 15:17:00

18歲老狗瑟縮主人腳邊　被安樂死前遇貴人　一年後迎來19歲生日(有片)

分享：
18歲老狗瑟縮主人腳邊，被安樂死前遇貴人，一年後迎來19歲生日。

18歲老狗瑟縮主人腳邊，被安樂死前遇貴人，一年後迎來19歲生日。

美國北卡羅來納州一隻18歲老被飼主帶到收容所準備安樂死，牠當時一臉害怕依偎在主人腳邊，心碎畫面觸動了一名義工，決定將牠收編，負起責任照顧及出錢治療，當年差點要到彩虹橋的狗狗，在新主人的寵愛下，近日迎來歲生日，短短一年的變化令不少網民受感動。

綜全報道，美國女子Chrissy Elder一年多前來到一間動物收容所當義工，當天正好看到一名飼主帶著18歲的狗狗Seymour到來，要求職員為狗狗進行安樂死。當時Seymour看起來全身僵硬相當害怕，緊靠在主人的腳邊動不敢動。Chrissy表示，當時曾建議主人，承諾願意出錢幫狗狗治療，惟對方拒絕，堅決要把Seymour安樂死。

當時Seymour臉上長有大塊腫瘤，因為感染及壞死散發出可怕的氣味，還有許多的跳蚤。 Chrissy認為每隻狗狗在離開之前，應該要享受到滿滿的愛。 在Chrissy滿滿的愛裡，一星期過去，一個月過去，甚至一年。 在Chrissy滿滿的愛裡，一星期過去，一個月過去，甚至一年。 Seymour早前已順利迎來19歲生日。

義工：每隻狗狗都應該享受到滿滿的愛

Chrissy認為每隻狗狗在離開之前，應該要享受到滿滿的愛，一星期也好，因此在Seymour的主人剛辦完將牠留下收容所的手續後，就立即向收容所要求接走SeymourChrissy對當日情況仍然歷歷在目，她說，當時Seymour臉上長有大塊腫瘤，因為感染及壞死散發出可怕的氣味，還有許多的跳蚤，讓她在運送途中差點就要嘔出來。當時獸醫預測Seymour的狀況不好，在不知道日子還有多久，Chrissy決定每個月都為Seymour舉行Party，一家人會烤餅乾和玩。在Chrissy滿滿的愛裡，一星期過去，一個月過去，甚至一年， Seymour早前已順利迎來19歲生日，一系列點滴曝光後感動百萬名網民，紛紛留言：「謝謝你救了牠」、「怎麼有人可以這樣對老狗狗」、「這是我看過最喜歡的影片」、「上班時間看到哭了」、「真正的天使」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受