18歲老狗瑟縮主人腳邊　被安樂死前遇貴人　一年後迎來19歲生日(有片)

美國北卡羅來納州一隻18歲老狗被飼主帶到收容所準備安樂死，牠當時一臉害怕依偎在主人腳邊，心碎畫面觸動了一名義工，決定將牠收編，負起責任照顧及出錢治療，當年差點要到彩虹橋的狗狗，在新主人的寵愛下，近日迎來歲生日，短短一年的變化令不少網民受感動。
綜全報道，美國女子Chrissy Elder一年多前來到一間動物收容所當義工，當天正好看到一名飼主帶著18歲的狗狗Seymour到來，要求職員為狗狗進行安樂死。當時Seymour看起來全身僵硬相當害怕，緊靠在主人的腳邊動不敢動。Chrissy表示，當時曾建議主人，承諾願意出錢幫狗狗治療，惟對方拒絕，堅決要把Seymour安樂死。
義工：每隻狗狗都應該享受到滿滿的愛
但Chrissy認為每隻狗狗在離開之前，應該要享受到滿滿的愛，一星期也好，因此在Seymour的主人剛辦完將牠留下收容所的手續後，就立即向收容所要求接走Seymour。Chrissy對當日情況仍然歷歷在目，她說，當時Seymour臉上長有大塊腫瘤，因為感染及壞死散發出可怕的氣味，還有許多的跳蚤，讓她在運送途中差點就要嘔出來。當時獸醫預測Seymour的狀況不好，在不知道日子還有多久，Chrissy決定每個月都為Seymour舉行Party，一家人會烤餅乾和玩。在Chrissy滿滿的愛裡，一星期過去，一個月過去，甚至一年， Seymour早前已順利迎來19歲生日，一系列點滴曝光後感動百萬名網民，紛紛留言：「謝謝你救了牠」、「怎麼有人可以這樣對老狗狗」、「這是我看過最喜歡的影片」、「上班時間看到哭了」、「真正的天使」。