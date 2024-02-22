18歲老狗瑟縮主人腳邊　被安樂死前遇貴人　一年後迎來19歲生日(有片)

美國北卡羅來納州一隻18歲老狗被飼主帶到收容所準備安樂死，牠當時一臉害怕依偎在主人腳邊，心碎畫面觸動了一名義工，決定將牠收編，負起責任照顧及出錢治療，當年差點要到彩虹橋的狗狗，在新主人的寵愛下，近日迎來歲生日，短短一年的變化令不少網民受感動。

綜全報道，美國女子Chrissy Elder一年多前來到一間動物收容所當義工，當天正好看到一名飼主帶著18歲的狗狗Seymour到來，要求職員為狗狗進行安樂死。當時Seymour看起來全身僵硬相當害怕，緊靠在主人的腳邊動不敢動。Chrissy表示，當時曾建議主人，承諾願意出錢幫狗狗治療，惟對方拒絕，堅決要把Seymour安樂死。