19歲法律系女生遭撞拋飛10米慘死 大愛母︰原諒司機 相信他也很大打擊

新加坡一名19歲法律系女大學生，在健身完畢回家途中，被一輛貨車撞飛，倒地不起，送院後傷重死亡。事隔一個月後，案件仍然在調查中，網民對大好前途的女事主英年早逝感到惋惜，面對失去愛女之痛，女事主母親表示就算最終男司機無被起訴，也會接受及理解，並指會原諒對方，因「相信他也受很大打擊」，這種大愛和放下的心，相信並非人人可以做到。
事發在6月8日上午8時許，就讀於新加坡萊佛士書院的19歲女事主陳瑋施，當日剛做完健身，回家途中於如切路一個商場外，被貨車撞到。有商場職員聞訊前往查看，事後憶述當時路上不見明顯血跡，而陳女被送上救護車時，「我還看到她的手動了一下，還以為她會沒事，暗自鬆了一口氣」，沒料陳女最終傷重離世。
網民聲稱陳女過馬路前有睇車
據稱事發路段並無交通燈及斑馬線，但車來車往。有網民聲稱看過附近的閉路電視片段，指陳女當時看完右邊、再看左邊，然後才過馬路，但仍被高速駛至的貨車撞飛約10米。
24歲司機正協助調查，家人事後在現場張貼告示，尋找目擊者。據報陳女本來跟家人一起到北京旅行，因參加教會活動而提早返回新加坡。她是家中長女，既學習法語又學日語，夢想是跟爸爸一樣成為律師，可昔如今一切已成泡影。
死者母親︰若不起訴司機 也可以理解
事發至今，陳女的47歲母親受訪稱，若總檢察署最終決定不起訴司機，她也可以理解，指相信沒有人想要撞倒或傷害任何人，「我相信司機已因事件受到很大打撃」，而若查明司機須為事件負上責任，「我們也想告訴他，我們原諒他」。