19歲法律系女生遭撞拋飛10米慘死 大愛母︰原諒司機 相信他也很大打擊

新加坡一名19歲法律系女大學生，在健身完畢回家途中，被一輛貨車撞飛，倒地不起，送院後傷重死亡。事隔一個月後，案件仍然在調查中，網民對大好前途的女事主英年早逝感到惋惜，面對失去愛女之痛，女事主母親表示就算最終男司機無被起訴，也會接受及理解，並指會原諒對方，因「相信他也受很大打擊」，這種大愛和放下的心，相信並非人人可以做到。

事發在6月8日上午8時許，就讀於新加坡萊佛士書院的19歲女事主陳瑋施，當日剛做完健身，回家途中於如切路一個商場外，被貨車撞到。有商場職員聞訊前往查看，事後憶述當時路上不見明顯血跡，而陳女被送上救護車時，「我還看到她的手動了一下，還以為她會沒事，暗自鬆了一口氣」，沒料陳女最終傷重離世。