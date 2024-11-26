19歲香港移民後代當選美國市議員 女學霸13歲已讀大專

香港移民後代、19歲華裔女子羅美寶（Kaylee May Law）參選美國加州核桃市市議員勝出，創下該市有史以來最年輕市議員紀錄。(網上圖片)

美國傳媒報道，香港移民後代、19歲華裔女子羅美寶（Kaylee May Law）參選美國加州核桃市（Walnut City）市議員選舉勝出，在多名候選人中得票排行第三篤定當選，創下該市有史以來最年輕市議員紀錄。外形靚麗的她亦是一名學霸，於13歲入讀大專，17歲已取得學士學位。 今次美國大選除了選總統，多地民眾也投票選出市長、市議員等，由於點票程序漫長及需核實，結果在近日陸續出爐，加州傳媒報道，首次參選的羅美寶在6名候選人之中排第三，將取得核桃市的第3個市議員席位，而年僅19歲外形靚麗的她即成為媒體焦點。

祖父1960年代移居美國 惜上月離世 羅美寶是香港移民後代，祖父羅發（Fat Law）原在香港經營餐廳，1960年代移居美國，先在親戚洗衣店工作，及後在加州開設餐廳落地生根，羅美寶向美媒講述，祖父只有小學學歷及不懂英語，但高興實現美國夢，又鼓勵子女及後代求學，且把賺來的錢為他們交昂貴學費，可惜祖父已於上月離開人世，享年92歲，無法親眼見證她就任。 靠勤力向5000戶敲門拜票 憑「熟書」贏信任 羅美寶沒有辜負祖父的期望，天資聰穎的她自13歲入讀社區大學聖安東尼山學院，在16歲取得3個副學士學位，分別是政治科學、歷史與文學，然後她再入讀大峽谷大學，主修法律研究，17歲取得政府學士學位，並在19歲取得美國名校約翰霍普金斯大學的碩士學位。

羅美寶此前未有參選經驗，只是曾與媽媽多次旁聽市議會會議，因而產生從政興趣，她認為，市議員並不只是一項工作，「這是社區服務，我對社區服務充滿熱情」。她表示自己的競選方法是靠勤力，憑傳統方式向5000戶敲門拜票，當未有人應門，她不會像其他候選人般只留下一張宣傳單張，而是留下一塊大型的宣傳牌，以加深選民對自己的印象。此外，她不只熟知市政法規，也記熟了各項市政計劃及核桃市的歷史，憑「熟書」本領即場回答選民查詢時贏得信任。