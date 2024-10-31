2女網紅嫌影相不好看拒穿救生衣　詎料快艇翻側墮海溺斃(有片)

巴西上月發生一宗快艇翻沉意外，2名女子墮海死亡。事發於上月29日，快艇上的6名乘客幾乎都是網紅，他們搭乘的快艇超載又遭遇大浪，結果在海中翻側沉沒。其中2名女網紅事前因擔心拍照不好看，拒絕在搭船時穿著救生衣，最後雙雙溺斃。

綜合報道，9月29日下午約6時，一群男女在豪華遊艇開派對後，分批搭快艇離開，其中一艘快艇載有6名乘客，惟快艇超載又遭遇大浪，在巴西一處名為「惡魔咽喉」的海岸航行期間翻側沉沒，艇上37歲網紅Aline Tamara Moreira de Amorim和27歲網紅Beatriz Tavares da Silva Faria因而溺斃。事發近1個月後，聖文森特警察局長25日公布意外調查，指5名倖存者之一的船長表示部分乘客嫌穿救生衣後自拍不好看，還會妨礙曬黑，因此拒絕穿著。船長還指出，雖然小艇最多只能載5名乘客，仍然被要求載6名網紅上岸，因此船隻超載並在遭遇巨浪時下沉。Beatriz在海上被發現時已經死亡；Aline的遺體在一星期後被沖上岸。