2歲仔面青青醫生恐患血癌 原來日喝一種飲品40安士出事

牛奶含維他命D和鈣，有助兒童骨骼成長，但過分攝取分分鐘變「殺手」。美國俄勒岡州一名2歲男童面青青，醫生擔心他患了血癌，但最終診斷是過量飲牛奶。報道指Johnny自1歲起便喜歡飲牛奶，媽媽Laura Donovan認為牛奶有益飲多無壞，所以任由他飲，每天喝30至40安士(887至1,182毫升)牛奶，遠超建議的16至24安士(473至709毫升)。

育兒知識｜血紅蛋白遠低於同齡兒童

Johnny到了兩歲時，較同年的幼兒更容易疲倦、揀飲擇食和發脾氣，而且臉色非常蒼白。Donovan認為膚色白與太平洋西北多雲天氣，以及他們的愛爾蘭血統有關，遂不以為意，直至兒科醫生表示關注其兒子的徵狀，並為他抽血檢驗找出原因。驗血報告指Johnny的血紅蛋白水平處於4.5與5.6之間，遠低於2歲兒童的正常水平10.9至15。醫生擔心這麼低的血紅蛋白指向血癌，但事實是Johnny嚴重缺乏鐵質。