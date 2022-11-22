2歲仔面青青醫生恐患血癌 原來日喝一種飲品40安士出事

牛奶含維他命D和鈣，有助兒童骨骼成長，但過分攝取分分鐘變「殺手」。美國俄勒岡州一名2歲男童面青青，醫生擔心他患了血癌，但最終診斷是過量飲牛奶。報道指Johnny自1歲起便喜歡飲牛奶，媽媽Laura Donovan認為牛奶有益飲多無壞，所以任由他飲，每天喝30至40安士(887至1,182毫升)牛奶，遠超建議的16至24安士(473至709毫升)。
育兒知識｜血紅蛋白遠低於同齡兒童
Johnny到了兩歲時，較同年的幼兒更容易疲倦、揀飲擇食和發脾氣，而且臉色非常蒼白。Donovan認為膚色白與太平洋西北多雲天氣，以及他們的愛爾蘭血統有關，遂不以為意，直至兒科醫生表示關注其兒子的徵狀，並為他抽血檢驗找出原因。驗血報告指Johnny的血紅蛋白水平處於4.5與5.6之間，遠低於2歲兒童的正常水平10.9至15。醫生擔心這麼低的血紅蛋白指向血癌，但事實是Johnny嚴重缺乏鐵質。
育兒知識｜兩歲嚴重缺鐵
Johnny喜歡喝牛奶是嚴重缺鐵主因，牛奶會阻礙鐵質吸收，導致疲倦、臉色蒼白、易怒和挑剔，也會心跳快、食欲不振、呼吸困難和頭暈。當醫生告訴Donovan其子缺鐵時，她擔心兒子患了白血病或其他類型血癌。Donovan稱，「可以確定，他(Johnny)常常情緒差，也睡得不好，幾乎成日發脾氣。」她也覺得兒子喝得太多牛奶，但不知道過分攝取牛奶，會造成如此嚴重傷害。Johnny的哥哥也曾經歷只喝牛奶的階段，所以她覺得不會有事。
育兒知識｜甚麼是缺鐵？
缺鐵是指血液鐵含量不足，影響製造血紅蛋白，無血紅蛋白，代表紅血球不能將氧氣帶到體內其他細胞。過分飲牛奶可導致缺鐵性貧血(Iron deficiency anemia,IDA)，會心跳加速、疲倦、頭暈、易怒、挑剔、呼吸困難、蒼白和發育緩慢。Johnny接受了一個半月治療後，心跳和貧血情況已改善；他接受了「輸鐵」和服用營養補充品。Donovan說，「他周五第一次輸鐵，到周日情況改善很多變了另一個人。」他性格和情緒都變好了，逢見到人便笑，食欲也改善了，起身後會與動物毛公仔說話。Donovan形容「我終於認識真正的Johnny」。