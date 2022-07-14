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國際
2022-07-14 12:37:00

2男玩橡皮艇　慘被水上電單車直撞1死1傷(有片)

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俄羅斯Omskaya oblast近日發生一宗罕見事故，有2名遊客體驗水上活動時，不幸遭一輛高速行駛的水上電單車迎面撞擊，導致其中一名22歲男子當場慘死，男一人受傷，駕駛涉事水上電單車司機卻不顧而去，當地警方仍在追查該名司機的身分。

2男玩橡皮艇，慘被水上電單車直撞1死1傷。(Twitter)

2男玩橡皮艇，慘被水上電單車直撞1死1傷。(Twitter)

綜合報道，2名年輕男子在周日(10)到著名大河Irtysh River，體驗拖行橡皮艇的水上活動時，竟發生驚悚意外。據當時拖行橡皮艇的前方快艇錄影畫面顯示，橡皮艇開始被高速拖曳後，在水面左搖右擺，2人間中被拋得腳底朝天，但他們似乎都很享受高速與被拋的快感。

橡皮艇開始被高速拖曳後，在水面左搖右擺，2人間中被拋得腳底朝天。(Twitter) 一輛騎有2人的水上電單車突然衝出。(Twitter) 一輛騎有2人的水上電單車突然衝出。(Twitter) 水上電單車迎面撞向橡皮艇。(Twitter) 橡皮艇上的2人立時被撞至拋到半空。(Twitter) 橡皮艇上的2人立時被撞至拋到半空。(Twitter)

警方追查水上電單車司機身分

詎料一輛騎有2人的水上電單車突然衝出，迎面撞向橡皮艇，橡皮艇上的2人立時被撞至拋到半空，再跌入河，快艇上的目擊者不禁驚呼。事後有人向警方表示，水上電單車事後逃離現場，正調查司機身分，詳細事故原因有待進一步調查。

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