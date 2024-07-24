24歲港女泰國曼谷被連捅9刀亡　疑生前做模特兒與樂基兒屬同門 (更新)

【7月24日更新】泰國曼谷近日發生24歲香港女子遭謀殺案，疑凶是同為港人的男友，已遭當地警方拘捕，據當地傳媒報道，女死者Gwendoline Cretton持有瑞士護照，她是在住所內身中9刀慘死，有指Gwendoline Cretton生前在港任職模特兒，是一名歐亞混血兒，並與一間香港模特兒公司官網顯示的旗下模特兒同名同性，該模特兒公司旗下還有名模樂基兒等。

IG 帳戶頭像脗合 內容已清空

至於該模特兒公司代表回應指，與該模特兒合約在半年前已完結，已半年沒再聯繫，現時仍在進一步求證，不清楚是否同一人。《am730》記者翻查社交平台Instagram，發現有同名同姓Gwendoline Cretton的帳戶，該帳戶的頭像照與泰國傳媒公布女死者的照片脗合，惟目前內容已清空，據悉該帳戶早前曾表示到泰國，現時在網上仍能找到與Gwendoline Cretton有關的女模特兒照片。