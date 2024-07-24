24歲港女泰國曼谷被連捅9刀亡　疑生前做模特兒與樂基兒屬同門 (更新)

【7月24日更新】泰國曼谷近日發生24歲香港女子遭謀殺案，疑凶是同為港人的男友，已遭當地警方拘捕，據當地傳媒報道，女死者Gwendoline Cretton持有瑞士護照，她是在住所內身中9刀慘死，有指Gwendoline Cretton生前在港任職模特兒，是一名歐亞混血兒，並與一間香港模特兒公司官網顯示的旗下模特兒同名同性，該模特兒公司旗下還有名模樂基兒等。
IG帳戶頭像脗合 內容已清空
至於該模特兒公司代表回應指，與該模特兒合約在半年前已完結，已半年沒再聯繫，現時仍在進一步求證，不清楚是否同一人。《am730》記者翻查社交平台Instagram，發現有同名同姓Gwendoline Cretton的帳戶，該帳戶的頭像照與泰國傳媒公布女死者的照片脗合，惟目前內容已清空，據悉該帳戶早前曾表示到泰國，現時在網上仍能找到與Gwendoline Cretton有關的女模特兒照片。
港人男友涉殺人被捕
【7月23日更新】綜合網上新聞報道，泰國曼谷上周四(18日)發生一宗嚴重的謀殺案，受害人被確認為年僅24歲的香港女子Gwendoline Cretton。初步調查顯示，她遭到9刀刺傷，導致慘死。其後閉路電視拍攝到，同樣身為港人的死者男友Wai以及另外2人，將死者從住所抬出並離開現場。警方初步判斷這是一宗謀殺案，並逮捕死者的男友Wai。
CCTV影到男友等3人抬死者出住所
據了解，死者Gwendoline在案發當日約下午5點半，在住所附近散步遛狗，表現一切正常。惟根據目擊者及監控錄像顯示，下午6時15分左右，在她的住所內突然傳出女子慘叫聲，引起了鄰居的注意。最終Gwendoline不幸身亡，並且身中9刀慘死。
泰國警方正全力搜證
經調查後，當地警方拘捕死者的男友Wai。在審訊初期，他聲稱Gwendoline是自殺身亡，但警方在仔細勘查現場及翻看閉路電視後，發現多處疑點。同時，閉路電視拍攝到Wai駕駛的黃色汽車在案發期間一直在Gwendoline住所附近徘徊，這加深了警方的懷疑。警方認為案件存在他殺可能，遂對Wai進行深入調查。目前泰國警方正全力搜集證據，並呼籲市民提供綫索。