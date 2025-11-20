25歲中國女遊客半裸陳屍峇里旅舍 10人嘔血入住ICU

印尼峇里一間旅舍日前有一名25歲中國女遊客伏屍在床上，另有10人嘔血發燒昏迷，留醫深切治療部(ICU)，疑似中毒。英國《每日郵報》日前稱，該名中國女遊客在9月2日半裸昏倒在床位上，身上只有一件藍色恤衫，無扣上鈕扣。

每晚住宿費僅70港元 曾到診所求醫

報道指，事發在每晚費用僅9美元(約70港元)的旅舍Clandestino Hostel，眾人在旅舍飯堂晚餐後嚴重不適。死去的中國女遊客德青卓嘎(譯音、 Deqing Zhuoga)出現嚴重嘔吐和發冷。當地警方稱，旅舍的接待員在換更前於午夜巡查時，發現她不適，叫保安員一同扶她搭的士往附近診所求醫。醫生做了初步治療，但因不夠錢，只開了藥單給她，一行人到鄰近藥房配藥，然後返回旅舍。