25歲中國女遊客半裸陳屍峇里旅舍 10人嘔血入住ICU

印尼峇里一間旅舍日前有一名25歲中國女遊客伏屍在床上，另有10人嘔血發燒昏迷，留醫深切治療部(ICU)，疑似中毒。英國《每日郵報》日前稱，該名中國女遊客在9月2日半裸昏倒在床位上，身上只有一件藍色恤衫，無扣上鈕扣。
每晚住宿費僅70港元 曾到診所求醫
報道指，事發在每晚費用僅9美元(約70港元)的旅舍Clandestino Hostel，眾人在旅舍飯堂晚餐後嚴重不適。死去的中國女遊客德青卓嘎(譯音、 Deqing Zhuoga)出現嚴重嘔吐和發冷。當地警方稱，旅舍的接待員在換更前於午夜巡查時，發現她不適，叫保安員一同扶她搭的士往附近診所求醫。醫生做了初步治療，但因不夠錢，只開了藥單給她，一行人到鄰近藥房配藥，然後返回旅舍。
德青卓嘎於凌晨1時30分返回床位躺下，但翌日早上，接待員發現她沒有退房，敲門入內發現她臉朝下躺著，已沒有脈搏和呼吸。官方發出的死亡原因是急性腸胃炎和低血容量性休克，但真正的中毒來源尚未確定。
同行友人：死亡原因不單純
德青卓嘎的李姓(Leila Li)同行女友人被送院治療，在ICU留醫了5天，獲准出院後才知德青卓嘎已離世。李向《每日郵報》表示，德青卓嘎病到無力求救，躺在床上嘔吐了數小時，而其他住客急忙尋求援助。李女由他人協助3度往附近一間診所求醫，最終由救護車送院。她抵達醫院時，有發訊息給德青卓嘎叫她入院，但一直無回音。李女認為，德青卓嘎的死亡原因並非官方所說那麼單純，治療李女的醫生證實其病因是殺蟲劑中毒和食物中毒。她聲稱，在事發前一晚，見到鄰房關閉消毒，因為發現有大量床蝨。
20人感不適 10人情況嚴重
報道指，有20名住客感不適，最少10人情況嚴重須留醫ICU，當中數人認為旅舍試圖隱瞞事件。除了李女，其他人來自德國、沙特阿拉伯和菲律賓等。另一29歲中國遊客Leslie Zhao也是受害者，她嘔吐和暈眩超過7小時，當她打電話向職員求助，卻沒有人前來。據悉，在網上的評語中，於7月有人留言指涉事旅舍接待員隱瞞爆發床蝨，他偷聽到清潔工對話才知。