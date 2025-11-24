25歲女罹末期罕見病致敗血症及骨質疏鬆　獲准安樂死高興落淚(有片)

澳洲一名年僅25歲的女子自幼飽受病痛折磨，直到18歲確診罹患罕見且末期的神經疾病，長期用藥讓她身體每況愈下，更曾經歷多達25次敗血症，備受折磨的她早前終於選擇安樂死，近日當她得知獲准執行許可後，高興得流下眼淚。
綜合報道，25歲女子Annaliese Holland自小出現慢性疼痛、噁心與嘔吐等症狀，多年求醫始終查不出原因，發病時由於胃無法正常排空，餵食管也毫無幫助，只能改用靜脈注射提供營養，然而這種治療方式讓她多次因感染引發25次敗血症。直至18歲轉往成人醫院後，才確診罹患罕見的「自體免疫性自律神經節病變」(AAG)，即是免疫系統攻擊自律神經節，干擾身體各種無意識運作機能。18歲與21歲生日都在病房度過，到了22歲，她被告知病情已屬末期。
家人一時難以接受安樂死決定
多年治療讓Annaliese的骨骼極度脆弱導致嚴重的骨質疏鬆，引發四處脊椎骨折和胸骨骨折，心肺也承受巨大壓力。Annaliese形容自己的生活是「每天起床、處理醫療程序、吞止痛藥、撐過一天，再回床上沉沉睡去，隔天再重來一次」。雖然醫療團隊盡心照顧，Annaliese亦表明不願再承受無止境的折磨，她的家人當時難以接受。她記得某晚對父親說：「爸，我受夠了。」父親反問她：「所以你要放棄了嗎？」直到有次她從瀕死邊緣救回後，Annaliese含淚求父親「讓我走吧」，父親才理解女兒的痛苦。
事主：拼盡全力戰鬥過 已經受夠了
經過為期3個星期的評估，她獲准使用澳洲合法的「自願性協助死亡」(VAD)，當她聽到申請獲批後隨即如釋重負地落淚：「很奇怪，但我真的很高興」。她坦言，自己在痛苦與平靜間拉扯，一方面感到解脫，但另一方面也因為把悲傷帶給家人感到難受。但她補充說：「我覺得自己很幸運，至少有這個選擇。其實說出『我想要安樂死』是人生最勇敢的事之一。這不是放棄，而是因為你已經拼盡全力戰鬥過，真的已經受夠了。」