25歲女罹末期罕見病致敗血症及骨質疏鬆　獲准安樂死高興落淚(有片)

澳洲一名年僅25歲的女子自幼飽受病痛折磨，直到18歲確診罹患罕見且末期的神經疾病，長期用藥讓她身體每況愈下，更曾經歷多達25次敗血症，備受折磨的她早前終於選擇安樂死，近日當她得知獲准執行許可後，高興得流下眼淚。

綜合報道，25歲女子Annaliese Holland自小出現慢性疼痛、噁心與嘔吐等症狀，多年求醫始終查不出原因，發病時由於胃無法正常排空，餵食管也毫無幫助，只能改用靜脈注射提供營養，然而這種治療方式讓她多次因感染引發25次敗血症。直至18歲轉往成人醫院後，才確診罹患罕見的「自體免疫性自律神經節病變」(AAG)，即是免疫系統攻擊自律神經節，干擾身體各種無意識運作機能。18歲與21歲生日都在病房度過，到了22歲，她被告知病情已屬末期。