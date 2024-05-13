26歲女不吃不喝16年 毋須上廁所 YouTuber上門直擊真定假(有片)

YouTuber Drew Binsky前往埃塞俄比亞訪問「不吃不喝」女子Muluwork Ambaw。(互聯網)

埃塞俄比亞一名26歲女子，聲稱自10歲起已再無進食，亦無喝水，正正因不吃不喝，連廁所也不用上。據報醫生替她檢查，發現她肚裡果然沒有食物殘渣或曾喝水的跡象。近日有YouTuber前往埃塞俄比亞登門直擊，跟「不吃不喝」女相處了兩天，並拜訪了其鄰居及當地醫生，得出一個結論。 26歲的女事主Muluwork Ambaw早在多年前已因其「不吃不喝」特徵，而成為國際新聞人物。住在埃塞俄比亞吉馬(Jimma)的她聲稱不會覺得肚餓，而據報她曾接受印度、卡塔爾及杜拜等地的醫生檢查，無人能解釋為何她可以不吃不喝。

美國YouTuber Drew Binsky早前遠赴埃塞俄比亞找Ambaw，試圖破解她不吃不喝之謎。Ambaw向他表示，「小時候家人叫我吃完早餐再上學，我會說我已經吃了，但其實是的裝的。我根本沒有胃口，不想進食也不想喝水」。

不吃不喝｜會種菜煮飯宴客 但自己從無胃口 Ambaw喜歡種植，會在家中花園種蔬果，但種來只為招待家人及訪客，而她亦會下廚煮東西宴客，「我想煮多少都可以，但我自己沒有胃口」。Ambaw又向Binsky稱，她過去16年都不用上廁所，「我入浴室的唯一目的就是當我需要洗澡時」。她又表示，在懷孕期間只透過注特葡萄糖「補身」，而她也「無乳可哺」，只能讓孩子吃奶粉。當Binsky直接問她一切是否都屬實時，她堅稱︰「對，都是真的。我已16年沒進食」，又自言其情況是「神蹟」，揚言歡迎不相信她的人登門造訪。