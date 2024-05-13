26歲女不吃不喝16年 毋須上廁所 YouTuber上門直擊真定假(有片)

埃塞俄比亞一名26歲女子，聲稱自10歲起已再無進食，亦無喝水，正正因不吃不喝，連廁所也不用上。據報醫生替她檢查，發現她肚裡果然沒有食物殘渣或曾喝水的跡象。近日有YouTuber前往埃塞俄比亞登門直擊，跟「不吃不喝」女相處了兩天，並拜訪了其鄰居及當地醫生，得出一個結論。
26歲的女事主Muluwork Ambaw早在多年前已因其「不吃不喝」特徵，而成為國際新聞人物。住在埃塞俄比亞吉馬(Jimma)的她聲稱不會覺得肚餓，而據報她曾接受印度、卡塔爾及杜拜等地的醫生檢查，無人能解釋為何她可以不吃不喝。
美國YouTuber Drew Binsky早前遠赴埃塞俄比亞找Ambaw，試圖破解她不吃不喝之謎。Ambaw向他表示，「小時候家人叫我吃完早餐再上學，我會說我已經吃了，但其實是的裝的。我根本沒有胃口，不想進食也不想喝水」。
不吃不喝｜會種菜煮飯宴客 但自己從無胃口
Ambaw喜歡種植，會在家中花園種蔬果，但種來只為招待家人及訪客，而她亦會下廚煮東西宴客，「我想煮多少都可以，但我自己沒有胃口」。Ambaw又向Binsky稱，她過去16年都不用上廁所，「我入浴室的唯一目的就是當我需要洗澡時」。她又表示，在懷孕期間只透過注特葡萄糖「補身」，而她也「無乳可哺」，只能讓孩子吃奶粉。當Binsky直接問她一切是否都屬實時，她堅稱︰「對，都是真的。我已16年沒進食」，又自言其情況是「神蹟」，揚言歡迎不相信她的人登門造訪。
不吃不喝｜報道指消化系統內無食物殘渣
據報Ambaw曾經斷續接受了3年檢查，埃塞俄比亞醫生沒有在她的消化道發現任何食物殘渣，化驗報告又顯反映健康狀況的指標都正常；而杜拜及卡塔爾的醫生曾檢查她的精神狀況，亦不見她有問題。
不吃不喝｜YouTuber︰找不到證據否定她
與Ambaw相處了兩天的Binsky直言，本來也不大相信她不吃不喝的聲稱，但「直至我花了兩日時間跟她在一起，問過她村內我所找到的每一個人，又了解過她在杜拜求醫的事……我必須說，並無實質證據否定她的聲稱——可能她其實是女超人？」