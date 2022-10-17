27歲男對自己精液過敏 射精後咳嗽流鼻水淋巴腫脹 被迫放棄性行為

外國一名27歲男子對自己的精液過敏，每次射精後都會出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏等傷風感冒症狀，因此不談戀愛，被迫放棄性行為將近10年。

英國《每日郵報》報道，美國奧克蘭大學威廉博蒙醫學院研究員Andrew Shanholtzer近日在醫學期刊《泌尿外科病例報告》(Urology Case Reports)發表這個罕見個案，指出男子在18歲那年發現，每次經歷高潮後便會出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏、手臂出紅疹等症狀，且面部和頸部淋巴腺會腫脹，高潮愈激烈，腫脹情況會愈嚴重，「症狀令他大受困擾，他就積極避免性行為，甚或談戀愛」。經檢查後確認他的睾丸、精液和荷爾蒙均正常，獲處方抗生素，但未見效。

最後診斷結果是，該男子患上「後高潮疾病綜合症」(post-orgasmic illness syndrome，POIS)，患者對自己的精液過敏，射精後會出現發燒、咳嗽、打噴嚏、肌肉痠痛等症狀，甚至會在說話、集中精神和記憶力等方面出問題，射精後，症狀通常持續2至7日。