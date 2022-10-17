27歲男對自己精液過敏 射精後咳嗽流鼻水淋巴腫脹 被迫放棄性行為

外國一名27歲男子對自己的精液過敏，每次射精後都會出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏等傷風感冒症狀，因此不談戀愛，被迫放棄性行為將近10年。
英國《每日郵報》報道，美國奧克蘭大學威廉博蒙醫學院研究員Andrew Shanholtzer近日在醫學期刊《泌尿外科病例報告》(Urology Case Reports)發表這個罕見個案，指出男子在18歲那年發現，每次經歷高潮後便會出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏、手臂出紅疹等症狀，且面部和頸部淋巴腺會腫脹，高潮愈激烈，腫脹情況會愈嚴重，「症狀令他大受困擾，他就積極避免性行為，甚或談戀愛」。經檢查後確認他的睾丸、精液和荷爾蒙均正常，獲處方抗生素，但未見效。
最後診斷結果是，該男子患上「後高潮疾病綜合症」(post-orgasmic illness syndrome，POIS)，患者對自己的精液過敏，射精後會出現發燒、咳嗽、打噴嚏、肌肉痠痛等症狀，甚至會在說話、集中精神和記憶力等方面出問題，射精後，症狀通常持續2至7日。
精子入血 觸發免疫反應
Shanholtzer在報告中指出，醫學界現階段未能確定POIS病因，推測是由於睾丸受感染或受損，導致微量精液進入血液中，令身體產生免疫反應。他解釋，正常情況下，精子外面有一層薄膜，Sertoli細胞會包圍精子，把精子與免疫細胞分隔，但若Sertoli細胞被破壞，免疫系統便會像攻擊病毒或細菌那樣對付精子，並產生免疫反應。
Shanholtzer指，過去20年間，醫學文獻記錄POIS病例不到60宗，但相信很多情況是患者對本身症狀不自覺或已習慣，又或醫生斷錯症，因此病例實際上可能更多。
男子最後獲處方抗組胺(antihistamine)藥物「fexofenadine」，服食後症狀舒緩多達九成，可以再享受正常性生活。