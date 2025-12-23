熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-23 14:58:43

3幼兒與祖母在家遇劫 勇媽開四驅車猛撞賊車保護家人(有片)

分享：
左至右：勇媽接到祖母求救電話後，立即開四驅車返家，一時怒火，猛撞賊車。(互聯網)

左至右：勇媽接到祖母求救電話後，立即開四驅車返家，一時怒火，猛撞賊車。(互聯網)

為母則剛……美國洛杉磯一名母親得知家裡有賊人試圖闖入，為了保護3名年幼孩子和他們的祖母，她立即開車返家，更奮勇撞向賊車，過程驚險。

美媒報道，事發於本月20日下午，地點是洛杉磯謝爾曼奧克斯社區。這名勇媽事後受訪，講述抗賊經歷：當時家裡3名年幼孩子跟祖母一起玩耍，祖母發現有2名戴面具的男子在屋外鬼鬼祟祟、試圖闖入，便致電向她求救，她接到電話後，立即開其四驅車返家。

從戶外閉路電視畫面可見，勇媽飛車駛到住家附近，發現疑似賊車停在家門前，即開車高速撞向白色賊車，嚇得車外2名賊人快步逃走。報道指，車內有的第3名匪徒，因為車門被撞毀，他被迫從司機旁座位爬出，十分狼狽。

adblk5
勇媽接到祖母求救電話後，立即開四驅車返家。(互聯網) 勇媽發現白色賊車停在家門前，即扭軚撞向賊車。(互聯網) 勇媽駕駛的四驅車與賊車相撞後衝上行人路。(互聯網) 兩名賊人落慌而逃。(互聯網) 賊車車門被撞毀。(互聯網) 警員在車上發現對講機等犯案用具。(互聯網) 警員在車上發現對講機等犯案用具。(互聯網)

警方表示，儘管賊人在警員到場前已逃脫，但警方事後搜集到大量證據，包括賊人使用的收音機、對講機、鐵撬和銀包等，有助破案。

這家人懷疑竊匪試圖入屋前，先破壞家裡的防盜裝置，警方在賊車上發現許多偷竊工具，懷疑他們是慣犯。他們只希望警方能盡快破案，將匪徒繩之於法，以免其他家庭蒙受損失。

ADVERTISEMENT

送元朗廣場聖誕禮品套裝🎄

ad