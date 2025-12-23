3幼兒與祖母在家遇劫 勇媽開四驅車猛撞賊車保護家人(有片)

為母則剛……美國洛杉磯一名母親得知家裡有賊人試圖闖入，為了保護3名年幼孩子和他們的祖母，她立即開車返家，更奮勇撞向賊車，過程驚險。
美媒報道，事發於本月20日下午，地點是洛杉磯謝爾曼奧克斯社區。這名勇媽事後受訪，講述抗賊經歷：當時家裡3名年幼孩子跟祖母一起玩耍，祖母發現有2名戴面具的男子在屋外鬼鬼祟祟、試圖闖入，便致電向她求救，她接到電話後，立即開其四驅車返家。
從戶外閉路電視畫面可見，勇媽飛車駛到住家附近，發現疑似賊車停在家門前，即開車高速撞向白色賊車，嚇得車外2名賊人快步逃走。報道指，車內有的第3名匪徒，因為車門被撞毀，他被迫從司機旁座位爬出，十分狼狽。
警方表示，儘管賊人在警員到場前已逃脫，但警方事後搜集到大量證據，包括賊人使用的收音機、對講機、鐵撬和銀包等，有助破案。
這家人懷疑竊匪試圖入屋前，先破壞家裡的防盜裝置，警方在賊車上發現許多偷竊工具，懷疑他們是慣犯。他們只希望警方能盡快破案，將匪徒繩之於法，以免其他家庭蒙受損失。
