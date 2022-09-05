40樓驚見赤膊男窗外揮手　壽星女誤以為驚喜　真相係…(有片)

英國一對情侶在英國最高建築物碎片大廈(The Shard)第四十層高樓過夜慶祝生日，清晨醒來時，驚見窗外一名赤膊的陌生男子，就在大樓窗外神情興奮，大力揮動手臂向情侶倆大吼大叫，壽星女還以為男友預備的浪漫驚喜，然而那位在窗外的21歲男子，轉過頭來就被警方以涉嫌非法闖入罪拘捕。
綜合報道，英國一對情侶，52歲的Paul Curphey為幫女友Treasaidh慶祝生日，在英國最高建築碎片大廈的第40層住一晚。詎料翌日一覺醒來，竟看到窗外有一名陌生男子，赤膊上身向他們大力揮動雙手，神情相當開心。Paul Curphey憶述指，女友起初以為是他請了一個人爬上40層高樓，為自己送上生日浪漫驚喜。Paul Curphey又指，當時有拍下那男子的身影，他與女朋友見他幾乎已經快到達塔頂了，忍不住催促他趕緊完成挑戰。
自由攀爬者不使用安全繩攀登
報道指，原來窗外那名男子叫Adam Lockwood是當地一位著名不用安全繩，只靠著個人力量的自由攀爬者(Free-Climber)。當日有人從地面上拍到Adam Lockwood正在攀爬大廈，在清晨5時就報警。警員及消防到場後，曾經試經勸諭及警告Adam Lockwood，並將碎片大廈周圍封鎖，Adam Lockwood當然不會乖乖就範，按計劃攀上碎片大廈樓頂，直至返回地面後，與另外2人被警方以涉嫌非法闖入等罪名拘捕。
BREAKING: two unidentified people appear to be free climbing The Shard in London pic.twitter.com/jfp2aPhNiS— Holly Keogh (@holly_keogh) September 4, 2022