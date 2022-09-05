40樓驚見赤膊男窗外揮手　壽星女誤以為驚喜　真相係…(有片)

英國一對情侶在英國最高建築物碎片大廈(The Shard)第四十層高樓過夜慶祝生日，清晨醒來時，驚見窗外一名赤膊的陌生男子，就在大樓窗外神情興奮，大力揮動手臂向情侶倆大吼大叫，壽星女還以為男友預備的浪漫驚喜，然而那位在窗外的21歲男子，轉過頭來就被警方以涉嫌非法闖入罪拘捕。

綜合報道，英國一對情侶，52歲的Paul Curphey為幫女友Treasaidh慶祝生日，在英國最高建築碎片大廈的第40層住一晚。詎料翌日一覺醒來，竟看到窗外有一名陌生男子，赤膊上身向他們大力揮動雙手，神情相當開心。Paul Curphey憶述指，女友起初以為是他請了一個人爬上40層高樓，為自己送上生日浪漫驚喜。Paul Curphey又指，當時有拍下那男子的身影，他與女朋友見他幾乎已經快到達塔頂了，忍不住催促他趕緊完成挑戰。