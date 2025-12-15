41歲婦照超聲波不見胎兒 卻誕男嬰 長10公斤卵巢水瘤 術前驗出懷孕

美國加州一名41歲急症室護士體內長有10公斤卵巢囊腫(俗稱水瘤)，在動手術前接受檢查，竟意外發現懷孕而一直不知。更驚人的是，胎兒竟位於腹腔內，形成極其罕見的腹腔異位妊娠。經過醫療團隊全力救治，最終成功誕下一名健康男嬰，創造醫學奇蹟。
這位名叫蘇茲(Suze Lopez)的護士本來預定接受卵巢囊腫切除手術，但在術前例行驗孕，卻驗出陽性反應。由於長期受卵巢疾病困擾，她起初認為只是誤判，不相信自己懷孕。
但丈夫得知此消息後不久，蘇茲就開始感到劇烈腹痛，立即被送進洛杉磯西達斯西奈醫院(Cedars-Sinai)。婦產科醫生替蘇茲作超音波檢查，卻見子宮內空無一物，沒有胎兒。
胎兒原來位於腹腔中
但醫生隨即看到胎兒原來位於腹腔中，頭部靠近脾臟，臀部緊貼子宮，上方還壓著重達10公斤的巨大囊腫！醫生直言行醫多年也未見過蘇茲這種情況，院方立即召集包括高危險妊娠專家、婦癌外科、麻醉科及初生嬰兒深切治療部的團隊等共30位人員應對。
須緊急輸血11包
據報手術過程驚險萬分，醫療團隊先把囊腫移位，再進行剖腹生產，期間蘇茲一度嚴重出血，須緊急輸血11包。幸最終母子平安。寶寶Ryu體重約8磅，出生後須短暫使用呼吸器，但很快就能自主呼吸；而且在兩周內健康回復至達標水平，生命力強頑。丈夫安德魯感動表示，妻兒的平安是他生命中最珍貴的奇蹟。