41歲婦照超聲波不見胎兒 卻誕男嬰 長10公斤卵巢水瘤 術前驗出懷孕

美國加州一名41歲急症室護士體內長有10公斤卵巢囊腫(俗稱水瘤)，在動手術前接受檢查，竟意外發現懷孕而一直不知。更驚人的是，胎兒竟位於腹腔內，形成極其罕見的腹腔異位妊娠。經過醫療團隊全力救治，最終成功誕下一名健康男嬰，創造醫學奇蹟。

這位名叫蘇茲(Suze Lopez)的護士本來預定接受卵巢囊腫切除手術，但在術前例行驗孕，卻驗出陽性反應。由於長期受卵巢疾病困擾，她起初認為只是誤判，不相信自己懷孕。

但丈夫得知此消息後不久，蘇茲就開始感到劇烈腹痛，立即被送進洛杉磯西達斯西奈醫院(Cedars-Sinai)。婦產科醫生替蘇茲作超音波檢查，卻見子宮內空無一物，沒有胎兒。