5年前被困泰國岩洞足球隊隊長　英國留學期間身亡

在2018年發生的12名小球員，在泰國被困岩洞事件，獲救的球隊隊長Duangpetch Promthep，去年獲得獎學金到英國留學以及接受足球訓練，然而這位當日的小球員日前在英國出現意外身亡。

Duangpetch Promthep在去年獲薛高基金會的獎學金，讓他到英國入讀當地一間在亞洲有名的足球學校Brooke House College Football Academy，該校畢業生當中，包括現在已為香港代表隊成員的梁諾恆及陳俊樂。目前傳媒未知道Duangpetch Promthep的死亡原因，僅得悉Duangpetch Promthep的頭部受傷。