5年前被困泰國岩洞足球隊隊長　英國留學期間身亡

在2018年發生的12名小球員，在泰國被困岩洞事件，獲救的球隊隊長Duangpetch Promthep，去年獲得獎學金到英國留學以及接受足球訓練，然而這位當日的小球員日前在英國出現意外身亡。
Duangpetch Promthep在去年獲薛高基金會的獎學金，讓他到英國入讀當地一間在亞洲有名的足球學校Brooke House College Football Academy，該校畢業生當中，包括現在已為香港代表隊成員的梁諾恆及陳俊樂。目前傳媒未知道Duangpetch Promthep的死亡原因，僅得悉Duangpetch Promthep的頭部受傷。
Duangpetch Promthep的母親早前通知清萊府的一間寺廟，該廟是球隊時常探訪的地方，而當日獲救的球員也分享了有關的消息。而寺廟周三（15日）亦為Duangpetch Promthep作悼念。
在2018年，13歲的Duangpetch Promthep是泰國一支少年足球隊的隊長，在當年6月底，他與11名隊友及教練走入清萊府的睡美人洞內探險，然而因為水位的上升，令到他們一行人被在洞內兩個多星期，最後在多國救援組織協助下，12名球員與教練最終獲救，並在去年被拍成記錄片在Netflix播映。