50名婦孺人質將獲釋 以哈達協議暫時停火4日

以色列及哈馬斯衝突持續近7星期，終暫時停火。雙方達成臨時停火協議，哈馬斯將最少釋放50名婦孺人質，換取以色列釋放150名在囚巴勒斯坦婦孺，以及停火4日，中美等多國表示歡迎。以方稱若哈馬斯繼續放人，可延長停火期，但強調之後將繼續戰鬥，直至殲滅哈馬斯。哈馬斯稱將於當地時間周四上午10時起暫時停火。 以色列戰時內閣和國安官員經過6小時商議，於周三凌晨表決接受與哈馬斯的停火協議。據報總理內塔尼亞胡會前呼籲成員支持協議，指是艱難但正確決定，並提到安全部門同意暫時停火，不會影響以軍作戰能力，更可為持續戰鬥做準備。消息指協議最終獲大比數通過。

每放10人質再延長1日 內塔尼亞胡辦公室稱，哈馬斯將釋放50名婦孺人質，換取雙方停火4天；其後哈馬斯每釋放多10名人質，將停戰多一日。哈馬斯則指，以方將釋放150名被關柙的巴勒斯坦婦孺，並指以方承諾停火期間，不會攻擊或拘捕加沙內任何人。此外，暫時停火期間，數百架運載人道、醫療物資和燃料的貨車，可進入加沙各處，加沙南部空中交通將完全停止，北部則每日暫停6小時。 卡塔爾外交部較早前指，以哈雙方會在當地時間周四早上公布停火日期。哈馬斯其後稱會於周四上午10時起在加沙停火，並稱大部分獲釋人質將為外國公民。哈馬斯上月初突襲以色列南部，擄走約240人。有華府官員稱，將有3名美國公民獲釋，包括一名年約4歲女童，並稱預期協議可推動釋放更多人質。據報目前有10名美國人下落不明，包括兩名婦女及一名女童。

今次協議是在美國、卡塔爾和埃及斡旋下達成。美國總統拜登表示歡迎以哈達成協議，將與各方保持密切聯繫，確保協議充分和徹底執行。他強調將繼續營救人質，並感謝卡塔爾國王塔米姆以及埃及總統塞西，促成協議。