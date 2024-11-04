50萬網紅松鼠慘遭人道毀滅　飼主拍片控訴　馬斯克借勢撐特朗普(有片)

美國一隻在Instagram(IG)擁有逾50萬粉絲的網紅松鼠「花生」(Peanut)，被環境部門以傳染疾病風險為由人道毀滅。飼主Mark Longo上周六(2日)發布影片，與妻子兩人痛哭矢言要為花生討回公道。總統候選人特朗普的陣營借勢批評政府忽視非法移民問題下，卻又在另一方面過度管控，就連富豪馬斯克也發聲。 綜合報道，花生的7年前在紐約市被車撞死，由 Mark帶回家收養後一度放生，但花生在相隔1日後重返他的家門口，Mark自此把牠收養，並開設IG帳號，不時分享與花生的生活趣事。花生不僅聽懂主人呼喚，還經常被作不同打扮，吸引逾50萬粉絲跟隨。Mark在4個月前再收養一隻浣熊，取名為「Fred」。不過，紐約州環保局接獲匿名的非法飼養投訴後，指控花生可能傳播狂犬病後，在10月30日派員10心上門活捉花生和Fred。Mark發起網上聯署爭取當局「放鼠歸家」，獲逾萬人響應，但當局1日表示，花生咬傷調查人員，已作人道處理。

飼主：我很生氣很難過 很反感厭惡 Mark與妻子2日在社群媒體上發聲，兩人聲淚俱下：「我們每天都在為了繳稅奮鬥工作，但他們卻反過來做出這種事」他們指局方捕捉當日，與妻子被要求在門外等待，整個過程長達5小時，使用自家洗手間要警員陪同，形容「當作恐怖分子對待」，Mark痛心說：「我很生氣，我很難過，我感到很反感厭惡」，想照顧其他動物也被阻止。Mark亦發長文表達對花生與Fred的思念，「寫下這篇文很沉重，知道這個世界有多殘酷，對於最終的這一切我們真心感到抱歉……我們一起度過的每一刻都是禮物，那些日子充滿歡笑與溫暖……我們永遠不會忘記你們，將永遠活在我們心中」。