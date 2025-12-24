51歲美國女子一日內殺兩前夫 原因疑與贍養費有關

一名51歲美國女子阿維隆（Susan Erica Avalon）遭控在一天之內，於佛羅里達州接連槍殺兩名前夫，其動機疑似與拖欠超過4000美元（約3.1萬港元）的子女贍養費有關。
當地時間12月17日下午3點左右，佛州馬納提郡警方接獲槍擊案報案。一名54歲的男子身中兩槍，他在臨終前向調查人員表示，槍手「可能是我的前妻」。其15歲女兒告訴警方，父親開門後她聽見槍聲，走到窗邊看見一名身穿灰色運動衫、戴著口罩的人駕駛銀色車逃離現場。
前夫死前報警
馬納提郡警長Rick Wells表示，隔日當局追蹤逃逸車輛至橙縣阿維隆住所，發現她正在清理車子內部。當調查人員表示想談論她前夫時，阿維隆詭異地反問：「哪一個？」
得知阿維隆在坦帕還有第二任前夫後，警長部門立即聯繫當地警方，然而抵達時發現第二名前夫早已遭槍擊身亡，死亡時間遠早於警方到達時間。
調查顯示，當局認為阿維隆先從橙縣住處出發，在希爾斯伯勒邵殺害第二任前夫，隨後驅車前往馬納提郡槍殺第一任前夫。警長指出，阿維隆與第一任前夫於11年前離婚，拖欠對方超過4000美元子女撫養費，但目前尚不清楚她與第二任前夫的分居時間。
警長說，「我們認為這是預謀的。她很清楚自己在做甚麼。這是有計劃的。她來這裡就是為了殺死她的前夫。」官方雖未透露具體作案動機，但指出贍養費糾紛可能是關鍵因素。
有機會判死刑
據馬納提邵警長辦公室表示，阿維隆目前因其中一宗謀殺案被控二級謀殺罪。當局預計將提出更多指控，包括可能面臨死刑的一級謀殺罪。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章