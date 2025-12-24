51歲美國女子一日內殺兩前夫 原因疑與贍養費有關

一名51歲美國女子阿維隆（Susan Erica Avalon）遭控在一天之內，於佛羅里達州接連槍殺兩名前夫，其動機疑似與拖欠超過4000美元（約3.1萬港元）的子女贍養費有關。

當地時間12月17日下午3點左右，佛州馬納提郡警方接獲槍擊案報案。一名54歲的男子身中兩槍，他在臨終前向調查人員表示，槍手「可能是我的前妻」。其15歲女兒告訴警方，父親開門後她聽見槍聲，走到窗邊看見一名身穿灰色運動衫、戴著口罩的人駕駛銀色車逃離現場。

前夫死前報警

馬納提郡警長Rick Wells表示，隔日當局追蹤逃逸車輛至橙縣阿維隆住所，發現她正在清理車子內部。當調查人員表示想談論她前夫時，阿維隆詭異地反問：「哪一個？」