6個Google地圖找不到的神秘地方 包括日本機場、美國一住宅

Google地圖已是很多現代人日常生活中不可或缺的工具之一，Google地圖亦以「整理世界的訊息，使人們都能夠訪問和使用」為目標。不過，有一些地方出於安全或未知原因，沒有出現於這個應用程式中，巴西媒體《Portal 6》列出了6個「未出現在Google 地圖上」的地點。
1. 日本南鳥島機場(Minami Torishima Airbase)
該機場專供私人飛機使用，不接待任何類型的商業航班。雖然Google 地圖並未透露隱藏原因，但許多人認為這是為其用途只限於該國政府。
2.法國拉海格區核電廠(La Hague site)
該核電廠位於法國北部，負責核燃料的再處理，是該國最重要的設施之一，有人認為Google 地圖隱藏的原因，可能與機密有關。
3. 法屬玻里尼西亞莫拉島(Ilha Moura)
莫拉島擁有令人驚嘆的自然美景，過去卻曾經是核試地點，出於安全和國防考量，Google 地圖沒有顯示該島的確切位置，只能知道是位於太平洋中部。
4. 美國俄亥俄州西摩大道2207號
這個地點曾經有3名女子遭到綁架，並被囚禁屋內性侵及虐打逾10年，因此，出於安全理由，Google 地圖將地點刪除。
5. 西班牙的柑橘庭院(Pátio de Los Naranjos)
柑橘庭院位於西班牙歷史遺產塞維利亞主教教堂的祈禱室前，吸引著來自世界各地的遊客，是美麗的寧靜之地，但Google 地圖從未透露其隱藏的原因。
6. 北韓
由於北韓的政治體制，該國選擇對領土保密，並缺乏網路與外國連接，因此沒有確切的街道資訊。