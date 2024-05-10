6個Google地圖找不到的神秘地方 包括日本機場、美國一住宅（am730製圖）

Google地圖已是很多現代人日常生活中不可或缺的工具之一，Google地圖亦以「整理世界的訊息，使人們都能夠訪問和使用」為目標。不過，有一些地方出於安全或未知原因，沒有出現於這個應用程式中，巴西媒體《Portal 6》列出了6個「未出現在Google 地圖上」的地點。

日本南鳥島機場(Minami Torishima Airbase)。(Google Map)

1. 日本南鳥島機場 (Minami Torishima Airbase) 該機場專供私人飛機使用，不接待任何類型的商業航班。雖然Google 地圖並未透露隱藏原因，但許多人認為這是為其用途只限於該國政府。

法國拉海格區核電廠(La Hague site)。 (Google)

2. 法國拉海格區核電廠 (La Hague site) 該核電廠位於法國北部，負責核燃料的再處理，是該國最重要的設施之一，有人認為Google 地圖隱藏的原因，可能與機密有關。

3. 法屬玻里尼西亞莫拉島 (Ilha Moura) 莫拉島擁有令人驚嘆的自然美景，過去卻曾經是核試地點，出於安全和國防考量，Google 地圖沒有顯示該島的確切位置，只能知道是位於太平洋中部。

4. 美國俄亥俄州西摩大道 2207 號 這個地點曾經有3名女子遭到綁架，並被囚禁屋內性侵及虐打逾10年，因此，出於安全理由，Google 地圖將地點刪除。

西班牙的柑橘庭院(Pátio de Los Naranjos)。(Google Map/網上圖片)

5. 西班牙的柑橘庭院 (Pátio de Los Naranjos) 柑橘庭院位於西班牙歷史遺產塞維利亞主教教堂的祈禱室前，吸引著來自世界各地的遊客，是美麗的寧靜之地，但Google 地圖從未透露其隱藏的原因。