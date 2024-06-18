60歲翁上網尋「前列腺按摩」約女子見面 一句說話驚悉受騙

馬來西亞一名華裔60歲退休男，月初上網搜尋「前列腺按摩」服務，並聯絡上一名美女按摩師。他依照約好的時間，去到某地點見面，卻遲遲不見女子身影，最終因一句話驚悉自己受騙。

大馬《中國報》報道，男事主搜尋「前列腺按摩」時看中一位女按摩師，雙方以Telegram聯繫，約好在雪州八打靈再也某公寓見面。事主強調聯絡過程一切正常，並指自己沒有講明要添加「額外服務」、只是純按摩。

當他到達約定的地點，女按摩師發訊息叫他在附近等候。之後事主收到一名華人男子的來電，要求他去便利店用100馬幣(約165港元)買某電子平台的「Pin碼」，才可跟按摩師見面。男事主未知出於甚麼原因照辦。