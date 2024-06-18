60歲翁上網尋「前列腺按摩」約女子見面 一句說話驚悉受騙

馬來西亞一名華裔60歲退休男，月初上網搜尋「前列腺按摩」服務，並聯絡上一名美女按摩師。他依照約好的時間，去到某地點見面，卻遲遲不見女子身影，最終因一句話驚悉自己受騙。
大馬《中國報》報道，男事主搜尋「前列腺按摩」時看中一位女按摩師，雙方以Telegram聯繫，約好在雪州八打靈再也某公寓見面。事主強調聯絡過程一切正常，並指自己沒有講明要添加「額外服務」、只是純按摩。
當他到達約定的地點，女按摩師發訊息叫他在附近等候。之後事主收到一名華人男子的來電，要求他去便利店用100馬幣(約165港元)買某電子平台的「Pin碼」，才可跟按摩師見面。男事主未知出於甚麼原因照辦。
前列腺按摩｜神秘男來電叫事主 入錢「證明你不是警察」
未料該名華人男子再次打電話給事主，說由於他是新客，為「證明你不是警察」，須再支付2,000馬幣(約3,314港元)「保證金」。
聽到「證明你不是警察」這句話後，男事主終於清醒，想起較早前一宗似曾相識的新聞，知道自己被騙。
前列腺按摩｜上月同類案 青年被騙1.2萬元
原來當地上月有一名24歲青年，上網找按摩女郎後，按對方指示多次充值了7,300馬幣(約1.2萬港元)，期間對方的解釋，正正是要「證明你不是警察」，最終青年「人財兩空」。他曾要求對方退款，對方卻叫他再入2,700馬幣，令總數湊足1萬馬幣，便一次過退回給他。青年拒絕就範後，接到死亡恐嚇，只好報警。暫未知今次案件是否同一集團所為。