71歲普京親自試乘圖-160M超音速戰略轟炸機30分鐘(有片)

71歲俄羅斯總統普京視察飛機製造廠，更親自試乘經過改良、可搭載核武的圖-160M(Tu-160M)新型轟炸機約30分鐘。國防部宣稱，圖-160M是世界上飛行速度最快的導彈轟炸機。
普京周四(22日)到西南部城市喀山視察戈爾布諾夫喀山飛機製造廠（Gorbunov Kazan Aviation Plant），他穿上飛行服親自試乘經改良的新款圖-160M轟炸機，以保密航線飛行了約30分鐘，事前用上約45分鐘進行飛行前準備。普京試坐後形容經過改良的圖-160M「可靠」，批准納入空軍服役。
俄國防部：圖-160M比美軍的B1B轟炸機快超過一倍
俄羅斯國防部宣稱，這架俄製的超音速戰機可搭載12枚短程核導彈，續航1.2萬公里，時速可達2,200公里，是世界上飛行速度最快的導彈轟炸機，比美軍的B1B轟炸機快超過一倍。《路透社》形容，普京今次親自試搭，是要向西方展示俄軍的核武力量。
Check out Putin flying Tu-160M strategic bomber— RT (@RT_com) February 22, 2024
Details: https://t.co/Tkvn3Qdzj8 pic.twitter.com/F383VX4aFM