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國際
2024-02-23 13:52:00

71歲普京親自試乘圖-160M超音速戰略轟炸機30分鐘(有片)

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71歲普京親自試乘圖-160M超音速戰略轟炸機30分鐘。(AP)

71歲普京親自試乘圖-160M超音速戰略轟炸機30分鐘。(AP)

71歲俄羅斯總統普京視察飛機製造廠，更親自試乘經過改良、可搭載核武的圖-160M(Tu-160M)新型轟炸機約30分鐘。國防部宣稱，圖-160M是世界上飛行速度最快的導彈轟炸機。

普京周四(22)到西南部城市喀山視察戈爾布諾夫喀山飛機製造廠（Gorbunov Kazan Aviation Plant，他穿上飛行服親自試乘經改良的新款圖-160M轟炸機，以保密航線飛行了約30分鐘，事前用上約45分鐘進行飛行前準備。普京試坐後形容經過改良的圖-160M「可靠」，批准納入空軍服役。

普京以保密航線飛行了約30分鐘。(AP)

普京以保密航線飛行了約30分鐘。(AP)

俄國防部：圖-160M比美軍的B1B轟炸機快超過一倍

俄羅斯國防部宣稱，這架俄製的超音速戰機可搭載12枚短程核導彈，續航1.2萬公里，時速可達2,200公里，是世界上飛行速度最快的導彈轟炸機，比美軍的B1B轟炸機快超過一倍。《路透社》形容，普京今次親自試搭，是要向西方展示俄軍的核武力量。

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