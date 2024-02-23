71歲普京親自試乘圖-160M超音速戰略轟炸機30分鐘(有片)

71歲俄羅斯總統普京視察飛機製造廠，更親自試乘經過改良、可搭載核武的圖-160M(Tu-160M)新型轟炸機約30分鐘。國防部宣稱，圖-160M是世界上飛行速度最快的導彈轟炸機。

普京周四(22日)到西南部城市喀山視察戈爾布諾夫喀山飛機製造廠（Gorbunov Kazan Aviation Plant），他穿上飛行服親自試乘經改良的新款圖-160M轟炸機，以保密航線飛行了約30分鐘，事前用上約45分鐘進行飛行前準備。普京試坐後形容經過改良的圖-160M「可靠」，批准納入空軍服役。